Na radarach pojawił się rosyjski Ił-20. Akcja polskich F-16 nad Bałtykiem

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

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Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot nad Morzem Bałtyckim - poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej" - dodał szef MON.

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Wojskowy samolot transportowy w locie nad chmurami na tle błękitnego nieba.
Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot nad BałtykiemX: @KosiniakKamyszmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot nad wodami Bałtyku, a minister obrony podkreślił brak naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
  • Szef MON poinformował, że rosyjski samolot Ił-20 leciał bez planu lotu i wyłączonym transponderem, a polskie siły zbrojne na bieżąco monitorują sytuację.
  • W ostatnich tygodniach doszło do kilku przechwyceń rosyjskich maszyn nad Bałtykiem, a także do incydentu z rakietą Ch-101, która eksplodowała na terenie Polski.
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"Przed południem para dyżurna naszych F-16, 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. Po raz kolejny maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez planu lotu i z wyłączonym transponderem" - przekazał szef MON za pośrednictwem platformy X.

Jak zaznaczył, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

"Siły Zbrojne RP nieprzerwanie monitorują sytuację i zdecydowanie reagują na działania Federacji Rosyjskiej, pozostając w ścisłej współpracy z sojusznikami z NATO. Bezpieczeństwo polskiego nieba pozostaje naszym najwyższym priorytetem" - dodał Kosiniak-Kamysz.

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Polska przechwyciła rosyjski samolot nad Bałtykiem

To nie pierwszy raz w ostatnim czasie, gdy polskie myśliwce przechwytują rosyjskie samoloty nad Morzem Bałtyckim. Do poprzednich incydentów dochodziło w dniach 14-16 lipca.

Pierwszego dnia polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 około 30 kilometrów od Ustki. Po kontakcie samolot oddalił się w kierunku Rosji.

Dzień później para dyżurna polskich samolotów z Malborka przechwyciła nad Bałtykiem parę rosyjskich samolotów wielozadaniowych Su-30SM2 z Królewca. Maszyny nie zbliżyły się wtedy do polskiej przestrzeni powietrznej.

Z kolei 16 lipca przechwycono dwa myśliwce Su-30 oraz samolot rozpoznawczy Ił-20. Ta ostatnia maszyna została dostrzeżona 30 km na północ od Jastrzębiej Góry.

W czwartek nad ranem doszło natomiast do przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej. Tym razem jednak nie przez samolot, lecz przez rosyjską rakietę Ch-101, która rozbiła się i eksplodowała na polu w okolicach Tarnawy-Kolonii w województwie lubelskim.

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