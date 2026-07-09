Na Polskę spadnie "kropla chłodu". Lato jeszcze się nie odbuduje

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Lato zniknęło z Polski bez śladu. Na większe ocieplenie nie ma szans, ponieważ rozległy niż sprowadzi do naszego kraju "kroplę chłodu". Miejscami w najcieplejszych godzinach dnia nie będzie nawet 15 stopni. Nie zabraknie też burz z intensywniejszymi opadami, przed którymi ostrzegają synoptycy.

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Deszczowa pogoda w Polsce utrzyma się również w czwartek. Na północnym wschodzie nadciągną burze z ulewami
Pochmurnie i deszczowo będzie w większości kraju. Synoptycy IMGW ostrzegają przed burzami na północnym wschodzieInteriamateriał zewnętrzny

Wichury na północy straciły impet, ale wciąż są groźne. Niż Bernadette cały czas znajduje się blisko północno-wschodnich krańców Polski, jednak w czwartek jego oddziaływanie nie będzie tak silne jak w środę. To oznacza wyraźnie słabszy wiatr, ale pogoda dalej będzie wymagająca - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Deszczu na pewno nie zabraknie.

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Pogoda w czwartek bardziej jesienna. "Kropla chłodu"

Choć zbliża się połowa lipca, pogoda wciąż jest bardziej typowa dla jesieni niż pełni lata. W czwartek wyraźnie odczujemy to w całym kraju, a szczególnie na północnym wschodzie.

Ciemne chmury utrzymają się nad zdecydowaną większością Polski, choć na zachodzie i południowym zachodzie pojawi się więcej przejaśnień. W centrum i na wschodniej połowie kraju aura będzie gorsza i tam można się spodziewać więcej przelotnych opadów deszczu, a także lokalnych burz.

Najtrudniejszych warunków mogą się spodziewać mieszkańcy północnego wschodu. Tam w czwartek możliwe będą silne deszcze z burzami. Z tego powodu obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, które wydano dla województw:

  • podlaskiego;
  • warmińsko-mazurskiego;
  • większości mazowieckiego (bez powiatów na zachodzie i południu;
  • północnych rejonów lubelskiego.
Mapa Polski z zaznaczonym na żółto północno-wschodnim regionem, reszta kraju oznaczona na biało, na mapie widoczne nazwy głównych miast i granice województw.
Z powodu burz z silnym deszczem obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia w czterech województwachIMGWmateriał zewnętrzny

Tam burze pojawią się późnym popołudniem i wieczorem. Będą one związane z niżem, który "wraz z "kroplą chłodu" zacznie nasuwać się znad Litwy" - informuje IMGW. Na tych terenach opady deszczu będą najsilniejsze i osiągną do około 20 litrów wody na metr kwadratowy.

Podczas burz może też popadać drobny grad, a wiatr osiągać w porywach do 60-65 km/h.

W pierwszej połowie dnia zagrzmieć może na południowym wschodzie, jednak tamtejsze burze powinny być słabsze.

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Niewiele ponad 20 stopni. Nad morzem wciąż wieje

Lato jeszcze się nie odbuduje, więc wciąż będzie zimno w wielu regionach. Najchłodniej zrobi się na wschodzie oraz na Podhalu, gdzie termometry pokażą 14 stopni Celsjusza.

W pozostałych miejscach nie będzie wiele cieplej. W centrum możemy liczyć na maksymalnie około 20 stopni, a na najcieplejszym zachodzie na termometrach nie będzie więcej niż 23 st. C.

Mapa temperaturowa pokazuje wyraźny kontrast anomalii temperatury między zachodnią, cieplejszą a wschodnią, znacznie chłodniejszą częścią Polski, z wyraźną granicą frontu przebiegającą przez centralną część kraju.
Na północnym wschodzie w ciągu dnia nie będzie więcej niż 14 st. C - wynika z prognoz IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

Dodatkowo temperaturę odczuwalną może obniżać miejscami porywisty wiatr, dochodzący do 55 km/h na południowym wschodzie. Nad Zatoką Gdańską oraz w rejonie Zalewu Wiślanego powieje wyraźnie słabiej niż w środę, jednak porywy będą dość mocne: do 65 km/h.

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