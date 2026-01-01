W skrócie Pierwsza w historii ceremonia zdjęcia i złożenia polskiej flagi przed Pałacem Prezydenckim została zainicjowana na polecenie prezydenta Karola Nawrockiego.

Ceremonia ma odbywać się cyklicznie w każdą sobotę i być poprzedzona wojskowym ceremoniałem.

Zdjęte flagi trafią do szkół i wspólnot lokalnych w całej Polsce, podkreślając znaczenie narodowych barw i tradycji.

"Dziś po raz pierwszy odbył się uroczysty ceremoniał zmiany i złożenia flagi, która powiewa nad Pałacem Prezydenckim" - napisał w wpisie opublikowanym na platformie X Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego.

Czwartkowa ceremonia ma być pierwszym z wielu tego typu wydarzeń. Każdy z nich ma zostać poprzedzony ceremoniałem wojskowym.

"To znak szacunku dla naszych barw i wspólnoty. Flagi będą trafiały do wspólnot lokalnych w całej Polsce" - dodał Szefernaker.

Pierwsza ceremonia zdjęcia flagi. Polecenie Nawrockiego

Zdjęte z masztu przed Pałacem Prezydenckim flagi mają zostać przekazane szkołom w całej Polsce. Dojdzie do tego 2 maja, w dniu Święta Flagi. Pierwsze 16 flag ma trafić do szkół z 16 województw.

"Kolejne ceremonie - w każdą sobotę o 11:45. Zapraszamy!" - zakończył swój wpis szef gabinetu prezydenta.

W komunikacie Kancelarii Prezydenta, dotyczącym nowego ceremoniału wskazano, że zwyczaj podnoszenia flagi na siedzibie prezydenta jest "utrwalonym elementem porządku konstytucyjnego, kultury symbolicznej i protokołu państwowego".

"W polskich realiach ma on jednak znaczenie szczególne, zakorzenione w pamięci historycznej oraz doświadczeniu długotrwałej walki o niepodległość" - czytamy.

