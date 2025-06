Czwartek wieczorem i w nocy przyniósł niebezpieczne burze do wielu miejsc. W całym kraju strażacy interweniowali z tego powodu ponad 1200 razy. Piątek będzie spokojniejszy , jednak burze znowu się pojawią, tym razem głównie w centrum - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W piątek Polska znajdzie się w zasięgu niżu znad Łotwy. Będzie pochmurnie w praktycznie całym kraju. Rano na krańcach wschodnich przelotnie popada deszcz, a w okolicach południa i po południu w centrum kraju wystąpią burze. Nie będą one jednak zbyt silne i przyniosą opady do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy, porywy wiatru do 60 km/h i lokalnie drobny grad.