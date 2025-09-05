"Na początku tygodnia". Premier zapowiada zmiany w Ministerstwie Zdrowia

W skrócie Premier Tusk zapowiedział odpolitycznienie szefostwa Ministerstwa Zdrowia, które w całości będzie bezpartyjne.

Tusk stwierdził, że nie zakłada możliwości stworzenia koalicji KO z Konfederacją.

Premier odniósł się do prowokacji ze strony Białorusi, zapowiadając stanowczą reakcję we wsparciu sił sojuszniczych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Nie będzie partyjnych działaczy w resorcie (zdrowia) na poziomie ministerialnym i wiceministerialnym - zapowiedział premier podczas piątkowej konferencji prasowej, dodając, że uzgodnił to z liderami koalicji rządzącej. - Słowo się rzekło i ja się tego zobowiązania będę trzymał - powiedział Tusk, zapowiadając zmiany, jakie zostaną wprowadzone w Ministerstwie Zdrowia w przyszłym tygodniu.

Jeszcze w lipcu premier Donald Tusk zapowiedział rekonstrukcję w Ministerstwie Zdrowia, podkreślając, że cały resort ma zostać "odpolityczniony", a minister Jolanta Sobierańska-Grenda dostała od premiera zielone światło do działania w tym celu.

Koalicja KO - Konfederacja możliwa? Donald Tusk: Nie zakładam

Premier pytany był także, czy w grę wchodzi koalicja KO z Konfederacją.

- Znajdujemy tam (w Konfederacji - red.) ludzi, którzy w sprawach gospodarczych mają wolnorynkowe i bardzo liberalne poglądy, chyba bardziej niż ja nawet w niektórych sprawach (...) więc wydaje mi się, że niektórzy w Konfederacji idą za daleko w tym radykalnym liberalizmie - stwierdził na początek.

- Nie planuję i nie zakładam, by wchodziła w rachubę tak egzotyczna koalicja - odparł, zaznaczając przy tym, że zawsze będą sprawy, w których "lepiej współpracować nawet będąc po dwóch stronach barykady, niż się bić". - Z tego co wiem, Konfederacja też tego nie planuje - dodał.

Prowokacje wobec Polski. Premier: Przygotowujemy się do stosownej reakcji

Premier stwierdził podczas sesji pytań od dziennikarzy, że w ostatnim czasie mamy do czynienia z narastającymi prowokacjami z zagranicy. Jako przykład Tusk podał dwukrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, do czego doszło w nocy ze środy na czwartek. - Od dzisiaj Polska będzie reagowała w sposób bardzo zdecydowany (…) każdy, kto zaryzykuje taką prowokację, będzie musiał liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami - dodał, tłumacząc, że ma na myśli zarówno reakcje dyplomatyczne, jak i działania wojska polskiego.

Tusk podkreślił tu wagę jedności Zachodu i wsparcia USA. - Na razie przygotowujemy się wraz z sojusznikami do stosownej reakcji na agresywne manewry, jakie przygotowuje Rosja i Białoruś blisko naszej granicy. One symulują atak, nie obronę (...) z naszej strony NATO będzie odpowiadało manewrami na naszym terenie - zapowiedział Tusk.

Premier dodał, że nie wyklucza zastosowania specjalnych środków wobec Białorusi, jeśli prowokacje ze strony kraju nie ustaną. Więcej na ten temat ma zostać przekazane w przyszłym tygodniu.

NIK. Donald Tusk ciepło o Marianie Banasiu: Te lata nie były zmarnowane

Pytany o powołanie nowego prezesa NIK, Tusk przypomniał, że to decyzja Sejmu. - Tam potrzebna jest większość (do wyboru prezesa NIK). Rolę wiodącą ma pan marszałek, rozmawiałem z panem marszałkiem Hołownią. Zaproponował publicznie, dawno temu tę kandydaturę (Mariusza Haładyja) i zobaczymy. Na razie prawdopodobnie pan marszałek bierze na siebie ten ciężar rozpoznania, czy większość w parlamencie znajdzie się na nowego szefa NIK - stwierdził.

Premier wyraził się przy tym pochlebnie o dotychczasowym prezesie NIK Marianie Banasiu. - Bardzo dużo kontrowersji towarzyszyło wyborowi dzisiejszego szefa NIK-u prezesa Banasia, a okazał się naprawdę sprawnym i takim dociekliwym głównym kontrolerem RP, tak że kadencja mija, ale też mogę z uznaniem powiedzieć, że ta lata nie były zmarnowane - ocenił Tusk.

Starcie premiera z prawicowymi stacjami. "Tacy duzi jesteście?" Polsat News Polsat News