Na otwartej przestrzeni nie będzie bezpiecznie. Ważny komunikat

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Pogoda będzie na tyle groźna, że ostrzega przed nią już nie tylko IMGW. Gwałtowne burze z ulewami i wichurami opanują północno-wschodnią Polskę. Dla całego Podlasia oraz kilku powiatów Warmii i Mazur wydano alert RCB. Zawarto w nim porady, jak się zachować, by zminimalizować ryzyko.

Alert RCB w Polsce z powodu burz. Rządowi specjaliści ostrzegają, by unikać wychodzenia na zewnątrz
Z powodu burz wydano alert RB dla dwóch województw na północnym wschodzie krajuMieczysław Michalak/Agencja Wyborcza.pl/RCBmateriał zewnętrzny

Piątkowe burze mogą się okazać bardzo niebezpieczne. Wynika to nie tylko z ostrzeżeń wydanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Własny komunikat wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Eksperci radzą w nim, jak się zachować wobec niesprzyjających zjawisk.

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Alert RCB w dwóch województwach. "Unikaj otwartych przestrzeni"

"Uwaga! Dziś (05.06) prawdopodobne burze z silnymi opadami i porywami wiatru. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Unikaj otwartych przestrzeni" - taki komunikat wysłano do osób przebywających na terenie województw:

  • podlaskiego;
  • wschodniej części warmińsko-mazurskiego (powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski).
Mapa Polski z wyróżnionym na czerwono województwem podlaskim na tle niebieskiego koloru.
Alerty RCB z powodu burz wydano dla Podlasia oraz części Warmii i MazurRCB/Xmateriał zewnętrzny

Na tych terenach burzom mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, sięgające miejscami 30-40 litrów wody na metr kwadratowy oraz lokalny grad i porywy wiatru sięgające 80 km/h - wynika z wcześniejszych prognoz.

W piątek od rana dla tego samego obszaru wydano ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW. Do tego we wschodniej połowie kraju w wielu miejscach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia, również ze względu na burze.

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Alert RCB. Specjaliści radzą, jak się zachować

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, żeby wobec zbliżającej się burzy zastosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa:

  • usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr;
  • przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami;
  • zamknąć okna i drzwi;
  • pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe;
  • jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie, jeżeli jesteśmy poza domem,
  • nie zatrzymywać się pod drzewami;
  • zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz;
  • przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne;
  • uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

Alerty RCB wysyłane są tylko w sytuacjach kryzysowych, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Nie są to regularne, odgórnie zaplanowane wiadomości, a ich liczba zależy od aktualnych zagrożeń.

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