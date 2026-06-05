Piątkowe burze mogą się okazać bardzo niebezpieczne. Wynika to nie tylko z ostrzeżeń wydanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Własny komunikat wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Eksperci radzą w nim, jak się zachować wobec niesprzyjających zjawisk.

Gdzie jest burza? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Alert RCB w dwóch województwach. "Unikaj otwartych przestrzeni"

"Uwaga! Dziś (05.06) prawdopodobne burze z silnymi opadami i porywami wiatru. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Unikaj otwartych przestrzeni" - taki komunikat wysłano do osób przebywających na terenie województw:

podlaskiego ;

wschodniej części warmińsko-mazurskiego (powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski).

Alerty RCB z powodu burz wydano dla Podlasia oraz części Warmii i Mazur RCB/X materiał zewnętrzny

Na tych terenach burzom mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, sięgające miejscami 30-40 litrów wody na metr kwadratowy oraz lokalny grad i porywy wiatru sięgające 80 km/h - wynika z wcześniejszych prognoz.

W piątek od rana dla tego samego obszaru wydano ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW. Do tego we wschodniej połowie kraju w wielu miejscach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia, również ze względu na burze.

Alert RCB. Specjaliści radzą, jak się zachować

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, żeby wobec zbliżającej się burzy zastosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa:

usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty , które mogą zostać porwane przez wiatr;

przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami;

zamknąć okna i drzwi ;

pozostać w domu , jeżeli jest to możliwe;

jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie , jeżeli jesteśmy poza domem,

nie zatrzymywać się pod drzewami ;

zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom , zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz;

przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne ;

uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

Alerty RCB wysyłane są tylko w sytuacjach kryzysowych, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Nie są to regularne, odgórnie zaplanowane wiadomości, a ich liczba zależy od aktualnych zagrożeń.

-----

Napięcie w relacjach polsko-ukraińskich po decyzji Zełenskiego. Joński w ''Graffiti'': Zrobił ogromny błąd. Zdaje sobie sprawę, że musi z tego wyjść Polsat News