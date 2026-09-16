Obsadzenie ostatniego wolnego miejsca w Prezydium Sejmu wywoła wielkie polityczne emocje, zwłaszcza po prawej stronie sceny politycznej. Z informacji Interii wynika, że do gremium dokooptowany zostanie poseł Marcin Horała z Rozwoju Plus, a nie wystawiony przez Prawo i Sprawiedliwość poseł Marcin Ociepa. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w piątek.

Pierwotnie miało do niego dojść już na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu 2-4 września, ale rządzący przełożyli decyzję o dwa tygodnie.

- Jest za dużo zmiennych w grze, również po naszej stronie - tłumaczyło nam wówczas nasze źródło w KPRM.

Na początku września obóz władzy skłaniał się do tego, żeby stanowisko wicemarszałka izby niższej parlamentu przyznać tylko jednej z prawicowych opozycyjnych partii. Ostatecznej decyzji nie było, ale z rozmów z politykami z rządu i Koalicji 15 Października wychodziło, że minimalnie większe szanse miało PiS. To się teraz zmieniło.

Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i były premier Mateusz Morawiecki Andrzej Iwańczuk Reporter

Chociaż nasi rozmówcy zaznaczają, że sprawa jest dynamiczna i nadal nie można niczego wykluczyć, to w chwili pisania niniejszego artykułu decyzja brzmi: funkcję wicemarszałka Sejmu otrzyma polityk Rozwoju Plus, a nie PiS-u. Potwierdziła nam to trójka prominentnych polityków obozu władzy z trzech różnych ugrupowań.

Źródło z Koalicji Obywatelskiej: - Mam przekorną naturę, więc z uśmiechem wybiorę Horałę, choć Prezydium Sejmu nie będzie mieć z nim łatwego życia. Ale są też korzyści. Dla Rozwoju Plus to pocałunek śmierci, a dla PiS-u mocny policzek. Pewnie rzucą się na siebie od razu po głosowaniu.

Źródło z Lewicy: - Jeszcze piątek zbieramy się na klubie i będziemy to ostatecznie potwierdzać, ale na dziś jest decyzja o marszałku dla Rozwoju Plus. Na pewno będzie wybrany tylko jeden nowy wicemarszałek, nie ma po stronie koalicji woli politycznej, żeby zmieniać uchwałę Sejmu w tej sprawie.

Dla Rozwoju Plus to pocałunek śmierci, a dla PiS-u mocny policzek. Pewnie rzucą się na siebie od razu po głosowaniu

Źródło z PSL: - Tak, zamieszamy nieco w prawicowym kociołku. PiS podniesie z tego powodu larum, ale będziemy musieli jakoś z tym żyć.

Jak na sprawę reaguje Rozwój Plus? Formacja Mateusza Morawieckiego doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że rządzący ich kosztem chcą rozpętać nową odsłonę wojny na prawicy. Załamywać rąk z powodu otrzymania funkcji w Prezydium Sejmu jednak nie zamierzają.

Mówi bliski współpracownik Morawieckiego: - Nie mamy ostatecznego potwierdzenia w tej sprawie, bo nie rozmawialiśmy z koalicją rządzącą, ale spodziewaliśmy, że tak się stanie. Złożyliśmy za to projekt uchwały Sejmu o zmianie liczby wicemarszałków, bo uważamy, że miejsce w prezydium powinien mieć i PiS, i Rozwój Plus. Szkoda, że koledzy i koleżanki z PiS naszej inicjatywy nie poparli.

Nowej odsłony wojny z Nowogrodzką "rozwojowcy" przesadnie też się nie obawiają. - Jeśli ktoś chce nas stawiać do pionu za to, że Błaszczak był nieskuteczny i przez prawie trzy lata nie przewalczył miejsca w prezydium dla Elżbiety Witek ani nikogo innego z PiS-u, to już nie nasz problem - kwituje nasz rozmówca.

Kiedy zauważam, że jednak to racja Rozwoju Plus będzie na wierzchu, polityk odpowiada: - Mamy nadzieję, że nasze na wierzchu będzie zwłaszcza po przyszłorocznych wyborach.

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