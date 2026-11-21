W skrócie Służby kontynuują zabezpieczanie szczątków obiektu latającego w Nowym Lipowcu, gdzie wydobyto już elementy napędowe oraz sterownicze znalezionej jednostki.

Prokuratura podkreśla, że mniejszy rozmiar leja w Nowym Lipowcu wymusza większą ostrożność, gdyż istnieje ryzyko, że część ładunku nie uległa pełnej detonacji.

Zdarzenie jest wynikiem zmasowanego ataku rosyjskiego lotnictwa z użyciem rakiet i dronów; zgodnie z informacjami służb w wyniku upadku obiektów nikt nie ucierpiał.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W sobotę prok. Marcin Kozak przekazał, że w miejscowościach Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem i Mołodycz kontynuowane są działania służb - prokuratorów wojskowych z 8. Wydziału do Spraw Wojskowych PO w Lublinie oraz Działów do Spraw Wojskowych PR w Lublinie i Rzeszowie, wspólnie z Żandarmerią Wojskową.

Nowe doniesienia z prokuratury. "Najtrudniejsza sytuacja w Nowym Lipowcu"

- Naszym priorytetem w tych tych czynnościach jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa zarówno okolicznym mieszkańcom, jak i osobom uczestniczącym w czynnościach. Z tego powodu teren wczoraj po zmierzchu został zabezpieczony i całą noc dozorowany przed dostępem osób postronnych - zapewnił prok. Kozak.

W pierwszej kolejności, nad ranem pracowali pirotechnicy pod kątem ewentualnych zagrożeń wybuchowych lub chemicznych.

- Z tego co wiem, najtrudniejsza sytuacja jest w Nowym Lipowcu, ponieważ tam zagrożenie, przynajmniej potencjalne z punktu widzenia pirotechnicznego było największe. W związku z tym tam z największą starannością i z zabezpieczeniem wszelkich procedur związanych z bezpieczeństwem są te czynności prowadzone - dodał.

Zapewnił też, że poszczególne elementy tego obiektu latającego są już wydobywane i zabezpieczane.

- Mam już informację, że w Nowym Lipowcu udało się wydobyć elementy napędowe oraz elementy sterownicze. Co do szczegółów, tutaj jeszcze nie chciałbym podawać niesprawdzonych informacji - stwierdził.

Lej mniejszy niż w Tarnawie. "Stąd ostrożność"

Prokurator dodał, że lej w Nowym Lipowcu był dużo mniejszy niż w Tarnawie.

- Stąd też między innymi ta ostrożność, ponieważ w Tarnawie lej wskazywał na to, że doszło do detonacji tego elementu wybuchowego. Tutaj jest mniejszy lej. (...) W związku z tym stąd ta ostrożność, ponieważ nie mamy absolutnej pewności, czy przypadkiem nie mamy jeszcze jakiegoś elementu, który mógłby stwarzać zagrożenie - wyjaśniał rzecznik prokuratury.

Zapytany o to, czy obiekt zapalił się, uderzając o ziemię przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Lublinie dodał, że należy ustalić "absolutną pewność co do tego, czy te elementy nie stanowią niebezpieczeństwa i stąd ten udział pirotechników na miejscu zdarzenia".

Prok. Kozak dostał też pytanie o to, czy część materiału mogła nie ulec detonacji.

- Taki można wniosek wysnuć, aczkolwiek nie mamy co do tego pewności, że nie doszło do tej detonacji w całości. Tak więc podejmujemy absolutne wszystkie względy bezpieczeństwa, żeby nikomu nic na miejscu się nie stało - podsumował.

"Teren pozostaje pod pełną kontrolą służb i nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Apelujemy o niezbliżanie się do stref bezpieczeństwa" - zaapelowano w opublikowanym wcześniej komunikacie.

Rozwiń

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

W dwóch miejscach na Podkarpaciu i jednym na Lubelszczyźnie spadły rakiety oraz najprawdopodobniej dron odrzutowy. Według służb w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w nocy operowało rosyjskie lotnictwo dalekiego zasięgu, które wystrzeliwało zarówno rakiety Kindżał, rakiety Ch-101 oraz znaczną liczbę dronów odrzutowych i dronów klasycznych.

Później gen. dyw. Ireneusz Nowak sprecyzował, że w sumie Rosja użyła 26 pocisków Kalibr, 72 rakiet Ch-101, 503 dronów (z czego 202 odrzutowych) oraz siedmiu bombowców dalekiego zasięgu Tu-95 i czterech Tu-160.



