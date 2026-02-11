W skrócie Prezydent Karol Nawrocki podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego poruszył kwestie programu SAFE, propozycji przystąpienia Polski do Rady Pokoju oraz kontaktów marszałka Włodzimierza Czarzastego.

Podczas obrad prezydent zaznaczył konieczność wyjaśnienia medialnych doniesień dotyczących powiązań marszałka Sejmu z osobami związanymi z Federacją Rosyjską.

W odpowiedzi na zarzuty Pałacu Prezydenckiego rzecznicy rządu i służb przekazali, że Włodzimierz Czarzasty posiada dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności.

- Zwołałem dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ponieważ w sprawach kluczowych dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej narasta ostatnio zbyt wiele pytań, a zbyt mało jest rzetelnych, pełnych odpowiedzi - powiedział prezydent Karol Nawrocki.

Głowa państwa przypomniała trzy tematy, które zostaną omówione na spotkaniu. - Każda z tych spraw dotyczy innego wymiaru bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, ale wszystkie łączy jeden wspólny mianownik: suwerenność decyzyjna państwa oraz zaufanie obywateli do instytucji Rzeczypospolitej, które mają dać im realne, a nie pozorne bezpieczeństwo - wyjaśnił.

Karol Nawrocki: Bezpieczeństwo nie znosi uproszczeń i dróg na skróty

- Bezpieczeństwo oczywiście nie znosi uproszczeń, dróg na skróty czy prowizorek, dlatego dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ja tak na nie patrzę, jest państwowym, wspólnym, wspólnotowym sprawdzianem dla nas wszystkich - mówił Karol Nawrocki.

Odnosząc się do pierwszego punktu spotkania, czyli programu SAFE powiedział, że chodzi o sprawdzenie, czy może on "służyć rzeczywistemu wzmocnieniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej". - To z jednej strony wymaga nienadmiernego publicznego entuzjazmu, ale nie wymaga także pochopnej negacji, lecz rzetelnej oceny jasnych zabezpieczeń i realnego nadzoru - dodał.

- Chciałbym, by Polska podchodziła do programu SAFE w sposób rzeczowy i odpowiedzialny, dostrzegając oczywiście jego potencjalne znaczenie dla zwiększenia zdolności obronnych państw członkowskich, ale i widząc ryzyka z nim związane - powiedział Nawrocki.

Prezydent zapowiedział, że zaproponuje konkretne propozycje zapisów do projektu ustawy, które będą "wychodzić naprzeciw zabezpieczeniu interesu i bezpieczeństwa Polski".

Prezydent: Propozycja, która może mieć realne konsekwencje strategiczne

Nawiązując do drugiego tematu spotkania - Rady Pokoju - Karol Nawrocki powiedział, że jest ona propozycją, która "może mieć realne konsekwencje strategiczne, polityczne, wojskowe, sojusznicze, a także ekonomiczne i gospodarcze".

- Tu problemem w moim uznaniu, panie premierze, panowie ministrowie, nie jest dziś, że rząd ma wątpliwości (...). To jest rzecz zupełnie naturalna. Natomiast problemem jest to, że rząd nie przedstawił mi formalnie (...) żadnego konkretnego stanowiska - powiedział.

- Liczę, że uzyskam jasną deklarację, jakie jest stanowisko polskiego rządu w kwestii przystąpienia Polski do Rady Pokoju, żebym mógł przystąpić albo nie przystąpić do procesu, który konstytucyjnie wypełnia prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - dodał.

Prezydent o Czarzastym: Chcę to powiedzieć jednoznacznie

W ostatniej jawnej części prezydent poruszył kwestię możliwych kontaktów wschodnich marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

- Chcę to powiedzieć jednoznacznie. W czasie wojny za naszą wschodnią granicą, w czasie nasilonych działań hybrydowych, prób wpływu, presji dezinformacji, codziennej "baloniady", a więc hybrydowych ataków na teren Rzeczypospolitej Polskiej, tego co dzieje się na Morzu Bałtyckim, każda informacja budząca wątpliwości, co do potencjalnych kontaktów z obywatelami Federacji Rosyjskiej lub strukturami powiązanymi z rosyjskim państwem, dotycząca osób pełniących najwyższe funkcje, musi być rzetelnie wyjaśniona dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej - powiedział.

- To jest kwestia procedur, to jest kwestia bezpieczeństwa. Państwo ma obowiązek działać prewencyjnie, zanim ryzyko stanie się faktem - mówił Nawrocki.

- Najgroźniejsze operacje wpływu rzadko, drodzy państwo, wyglądają jak film szpiegowski. Częściej wyglądają jak normalne relacje, biznes, znajomość, przysługa, wspólny interes, dlatego państwo ma obowiązek badać nie tylko to, co sensacyjne, ale to, co potencjalnie podatne na nacisk i obcy wpływ - dodał.

Przypominając, że w razie śmierci prezydenta osobą, która przejmuje jego obowiązki jest marszałek Sejmu - "marszałek Sejmu jest o jedno uderzenie serca od prezydentury". - Gdyby Pan Bóg zdecydował się odwołać z tego świata prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dzisiaj, to jutro obowiązki prezydenta sprawowałby pan marszałek Włodzimierz Czarzasty. Dlatego sprawa jest tak ważna i dlatego jest państwowa - dodał.

- Na litość boską, mamy prawo wiedzieć, czy marszałek ma dostęp do informacji ściśle tajnych w obliczu tego, co dzieje się w Rzeczpospolitej, a jeśli nie, to nie powinien być marszałkiem Sejmu - powiedział Nawrocki.

Po około 40-minutowej części jawnej, rozpoczęła się zamknięta część posiedzenia.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Trzy tematy

Przekazano, że obrady obejmą trzy kwestie. Pierwszą z nich jest "pożyczka zaciągnięta przez rząd na realizację programu SAFE".

Program SAFE jest on finansowany ze środków europejskich i przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego, w dużej mierze produkowanego w Europie. Polska ma być jego największym beneficjentem.

Drugą omawianą kwestią będzie zaproszenie Polski do stworzonej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju.

Karol Nawrocki otrzymał propozycję członkostwa kilka tygodni temu, nie dał jednak jednoznacznej odpowiedzi. Jak wyjaśniał, tego typu porozumienie międzynarodowe musi przejść całą procedurę konstytucyjną. Zaproszenie trafiło łącznie do 50 przywódców.

W środę przed posiedzeniem rządu Donald Tusk powiedział, że "w obecnych okolicznościach - jeśli chodzi o zasady, status tej Rady, bezpośrednie cele, głównie związane z odbudową Gazy, pewne wątpliwości o charakterze ustrojowym, jeśli chodzi o kształt tej Rady - (...) Polska nie przystąpi do prac Rady do Spraw Pokoju". - Ale będziemy cały czas (to) analizować (...) w sposób bardzo elastyczny i oczywiście bardzo otwarty - dodał premier.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Sprawa Włodzimierza Czarzastego

Najwięcej emocji wzbudził trzeci temat spotkania, który dotyczy "podjętych przez organy państwa działań, mających na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".

Rzecznik prezydenta doprecyzował na antenie Polsat News, że chodzi o medialne doniesienia dotyczące powiązań Czarzastego z osobami związanymi z reżimem Władimira Putina.

Prezydenta miał szczególnie zaniepokoić brak reakcji marszałka na te informacje.Rafał Leśkiewicz podkreślił, że polityk Lewicy, pełniący funkcję "drugiej osoby w państwie", nigdy nie przeszedł procedur sprawdzających.

W odpowiedzi na zarzuty Pałacu Prezydenckiego rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński wydał oświadczenie.

"Podlegający ochronie kontrwywiadowczej ze strony polskich służb specjalnych marszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty posiada dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności" - przekazał.

Dobrzyński zaznaczył, że śledczy "nie mają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i bezwzględnie realizują przepisy obowiązujące w tym zakresie".

Do sprawy odniósł się także sam marszałek Sejmu, apelując do prezydenta, aby ten "zajął się problemami Polaków, a nie szczuciem ludzi".

- Chciałem panu powiedzieć, panie prezydencie, że po pierwsze nie dam się zastraszyć. Po drugie, czekam na oświadczenie pana w sprawie pana przeszłości, bo to trzeba moim zdaniem zrobić. Po trzecie, nie zmienię linii postępowania w stosunku do pana - stwierdził.

Dzień po zwołaniu posiedzenia RBN do szefa BBN Sławomira Cenckiewicza wpłynęło pismo z Kancelarii Sejmu. Zawnioskowano w nim o poruszenie w trakcie obrad Rady także tematu przeszłości prezydenta Nawrockiego.

Celem miałoby być "wyjaśnienie charakteru kontaktów Prezydenta ze środowiskami pseudokibiców" oraz "wyjaśnienie przeszłej pracy Prezydenta w charakterze ochrony w Grand Hotel Sopot".

Kto bierze udział w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego?

W skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie Kancelarii Prezydenta i BBN.

PiS na RBN będzie reprezentował przewodniczący klubu Mariusz Błaszczak, KO - również szef klubu Zbigniew Konwiński.

W posiedzeniu RBN będzie uczestniczyć szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Na posiedzeniu pojawi się także lider Partii Razem, poseł Adrian Zandberg.

Konfederację reprezentować będą wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak oraz poseł Bartłomiej Pejo.

Swoją obecność potwierdził także przewodniczący koła Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.

