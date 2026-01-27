"Na kolanach niczego pan nie załatwi". Czarzasty ostro do Nawrockiego

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

- Panie prezydencie, na kolanach niczego pan dla Polski nie załatwi - powiedział w opublikowanym nagraniu Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu skrytykował brak stanowczej reakcji głowy państwa na słowa Donalda Trumpa. Prezydent USA przekonywał ostatnio, że podczas interwencji w Afganistanie sojusznicze wojska były "z dala od linii frontu".

Dwóch mężczyzn w garniturach na tle biało-czerwonych flag, jeden z nich nosi okulary i ma szarą fryzurę, drugi uśmiecha się, mają profesjonalny, oficjalny wygląd.
Włodzimierz Czarzasty skrytykował Karola NawrockiegoJacek Szydłowski, Yauhen YerchakAgencja FORUM

W skrócie

  • Donald Trump w wywiadzie stwierdził, że USA nigdy nie potrzebowały pomocy NATO i umniejszył wkład innych państw w działania sojuszu.
  • Włodzimierz Czarzasty skrytykował Trumpa za jego wypowiedź oraz zarzucił prezydentowi Nawrockiemu brak stanowczej reakcji wobec słów amerykańskiego przywódcy.
  • Donald Tusk podkreślił, że godność polskiego państwa i honor polskich żołnierzy będą konsekwentnie bronione w odpowiedzi na takie sytuacje.
Chodzi o czwartkową wypowiedź Donalda Trumpa w rozmowie z telewizją Fox News. Powiedział on wówczas, że Stany Zjednoczone nigdy nie potrzebowały pomocy NATO i "nigdy tak naprawdę o nic nie prosiły" sojuszników.

- Wiecie, powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu albo Sudanu, i tak zrobili. Pozostali trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu - dodał amerykański przywódca.

Marszałek Sejmu ocenił we wtorek, że Trump odniósł się "w sposób pogardliwy w stosunku do żołnierzy innych niż amerykańscy". Jego zdaniem wypowiedź Trumpa powinna być potępiona przez polskich polityków.

Marszałek Sejmu skrytykował prezydenta. "Na kolanach niczego pan dla Polski nie załatwi"

- Nasi żołnierze walczyli, ginęli i są warci każdego dobrego słowa, każdej pochwały i olbrzymiego szacunku - mówił Włodzimierz Czarzasty w filmie opublikowanym na platformie X.

W tym miejscu odniósł się do piątkowego wpisu prezydenta dotyczącego polskich żołnierzy w Afganistanie. "Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!". - napisał wówczas Karol Nawrocki.

- Naprawdę? Nie stać pana na to, żeby powiedzieć panu prezydentowi Trumpowi "zrobiłeś rzecz haniebną, zapomniałeś o żołnierzach innych, niż amerykanie"? - pytał Czarzasty. - Panie prezydencie, na kolanach niczego pan dla Polski nie załatwi - dodał.

    Jego zdaniem prezydent "może wziąć przykład" z reakcji premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, po której Trump podkreślił, że żołnierze Wielkiej Brytanii "zawsze będą ze Stanami Zjednoczonymi" a brytyjskie wojsko "nie ma sobie równych". - Panie prezydencie Nawrocki, można? Można - podkreślił Czarzasty.

    W zeszłym tygodniu Starmer ocenił m.in., że uwagi Trumpa były skandaliczne i obraźliwe. Zasugerował też, że Trump powinien przeprosić za wypowiedź, w której lekceważył udział sojuszniczych wojsk.

    Dzień później prezydent USA napisał, że "niezwykle odważni żołnierze Wielkiej Brytanii zawsze będą ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki". "Wojsko Wielkiej Brytanii, o ogromnym sercu i duszy, nie ma sobie równych (poza Stanami Zjednoczonymi!). Kochamy Was wszystkich i zawsze będziemy kochać!" - napisał wówczas prezydent USA na własnej platformie społecznościowej Truth Social.

    Premier Tusk zareagował na słowa Donalda Trumpa. Chodzi o polskich żołnierzy

    Prócz piątkowego wpisu na platformie X, prezydent Nawrocki powiedział w niedzielę, że polski żołnierz jest naszym dobrem narodowym, żołnierzem "szanowanym przez wszystkich sojuszników w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, naszych sąsiadów, a także naszych sojuszników". - Jestem przekonany, że prezydent Trump nie myślał wtedy o Polsce, bo nie po to 48 godzin wcześniej mówił o polskich żołnierzach great warriors (świetni wojownicy - red.), wielokrotnie to powtarzając - powiedział Nawrocki.

    Sprawę skomentował również premier Donald Tusk. - Dzisiaj kwestia godności państwa polskiego, polskiego munduru stała się poważnym wyzwaniem też dyplomatycznym. Będziemy działać w sposób bardzo przemyślany i odpowiedzialny, ale też stanowczy zawsze wtedy, kiedy czy polski interes narodowy, czy honor polskiego żołnierza będzie w jakikolwiek sposób narażony na szwank - zadeklarował przed posiedzeniem rządu.

