Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu pracowni Opinia24. Partia premiera Donalda Tuska może liczyć na poparcie 30,9 proc. respondentów. Oznacza to spadek o 1,9 pkt. proc. w porównaniu z ostatnim badaniem.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, które popiera 25,8 proc. ankietowanych, to nieznacznie mniej niż w poprzednim sondażu (spadek o 0,4 pkt. proc.). Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 12,8 proc. i wzrostem poparcia na poziomie 2,1 pkt. proc.

Tuż za podium plasuje się partia Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej, na którą głosować zamierza 7,4 proc. Ugrupowanie zaliczyło spadek poparcia o 1,2 pkt. proc.

Koalicja Obywatelska na czele, za nią PiS i Konfederacja. Nowy sondaż partyjny

Ostatnią partią, która mogłaby liczyć na miejsce w parlamencie jest Nowa Lewica. Formacja Włodzimierza Czarzastego odnotowała największy wzrost w całym badaniu - o 2,2 pkt. proc. Na ugrupowanie chce głosować 7,1 proc. ankietowanych.

Poza Sejmem znalazłyby się pozostałe ugrupowania koalicji rządzącej: Polska 2050 (z poparciem 4 proc. respondentów), a także PSL (formacja może liczyć na 3,3 proc. wskazań). Co ciekawe, obie partie odnotowały wzrost poparcia - kolejno o 1,9 pkt. proc. i 0,7 pkt. proc.

Poniżej progu wyborczego znalazła się również partia Razem z poparciem 2,7 proc. respondentów (spadek o 0,8 pkt. proc.). Na inne ugrupowanie zamierza oddać swój głos 0,8 proc. ankietowanych, natomiast 5,2 proc. nie jest pewne, na kogo zagłosuje.

Chęć udziału w wyborach parlamentarnych deklaruje 74 proc. respondentów. Ponad połowa badanych (53 proc.) jest tego zdecydowanie pewna. Z kolei 18 proc. respondentów nie zamierza głosować.

Badanie pracowni Opinia24 zostało przeprowadzone w okresie 12-14 stycznia na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków metodami CATI i CAWI (wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo oraz wywiadów internetowych).

Problem z nominacjami ambasadorskimi. "Istotą chyba jest Sikorski" Polsat News Polsat News