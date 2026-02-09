W skrócie Badanie przeprowadzone przez Opinię24 na zlecenie Onetu wykazało, że 27 proc. Polaków liczy na wsparcie Unii Europejskiej w razie kryzysu, podczas gdy tylko 15 proc. wskazuje na Stany Zjednoczone.

Największą wiarę w Unię Europejską mają wyborcy Koalicji Obywatelskiej oraz osoby z wyższym wykształceniem, natomiast USA cieszą się zaufaniem głównie wśród wyborców prawicy.

24 proc. respondentów uważa, że Polska nie otrzyma pomocy od żadnego z tych sojuszników, co odzwierciedla rosnącą nieufność wobec podmiotów zewnętrznych.

Badanie przeprowadzone przez Opinię24 na zlecenie Onetu pokazuje wyraźny podział wśród Polaków również w kwestiach obronności oraz i międzynarodowych sojuszy.

Wyniki pokazują zarówno widoczny spadek wiary w pomoc od Amerykanów, jak i coraz częstsze przekonanie o tym, że w chwili zagrożenia będziemy musieli poradzić sobie sami.

Na pytanie, na czyje wsparcie Polacy mogliby liczyć w przypadku wojny bądź kryzysu, najwięcej, bo 27 proc. respondentów wskazało kraje Unii Europejskiej. We wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych liczy zaś 15 proc. ankietowanych.

Unia Europejska czy Stany Zjednoczone? Polacy wybrali sojusznika

Najbardziej proeuropejscy ankietowani to zwolennicy Koalicji Obywatelskiej. Więcej niż połowa osób z tej grupy (53 proc.) twierdzi, że to właśnie kraje z Europy okażą się naszym głównym sojusznikiem w przypadku nagłego zagrożenia.

Jak zauważa Opinia24, na pomoc krajów UE częściej wskazują osoby z wykształceniem wyższym (35 proc.) oraz wyborcy Rafała Trzaskowskiego w I (52 proc.) i II turze (49 proc.) wyborów prezydenckich.

Wiarę w Stany Zjednoczone pokładają zaś najczęściej wyborcy polskiej prawicy. USA pozostają priorytetowym sojusznikiem dla 41 proc. zwolenników Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta Karola Nawrockiego w I (33 proc.) i II turze (29 proc.) wyborów prezydenckich.

Pomocy od Stanów Zjednoczonych oczekuje dwa razy więcej mężczyzn (20 proc.) niż kobiet (10 proc.).

Skrajny pesymizm wśród wyborców. Nie wierzą we wsparcie

Jednym z najbardziej niepokojących wniosków płynących z najnowszego sondażu jest negatywny stosunek Polaków zarówno do Unii Europejskiej, jak i kraju Donalda Trumpa. Niemal jedna czwarta respondentów (24 proc.) uważa, że Polsce nie pomoże żaden z wymienionych sojuszników.

15 proc. uczestników badania uznało z kolei, że Polska może liczyć na wsparcie zarówno instytucji zewnętrznych, jak i wojsk USA. Na równomierne wsparcie od obu sojuszników częściej liczą mężczyźni (22 proc.) oraz osoby ze średnim wykształceniem (23 proc.).

Wyniki badania obrazują coraz większą nieufność Polaków wobec podmiotów zewnętrznych. Pogląd ten objawia się niezależnie od preferencji politycznych i świadczy o głębokim poczuciu osamotnienia na arenie międzynarodowej, szczególnie w obliczu trwającego niemal od czterech lat konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

