Na jednym załamaniu się nie skończy. Pogoda będzie jeszcze gorsza

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Załamanie pogody jest pewne, ale po nim przyjdzie kolejne - jeszcze silniejsze. Warunki zdecydowanie pogorszą się w najbliższych dniach i trzeba się nastawić na mokrą i wietrzną aurę. W przyszłym tygodniu deszczu może spaść znacznie więcej. Zrobi się też zimno.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Osoba z czarnym parasolem i białą tkaniną na ulicy, mapa pogody z intensywnymi opadami i chłodem w tle.
W drugiej połowie tygodnia pogoda się pogorszy. Deszcze i uczucie chłodu pozostaną z nami zapewne co najmniej do połowy październikaŁukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Po jednym załamaniu pogody nastąpi kolejne, jeszcze silniejsze, z bardziej mokrą i wietrzną aurą.
  • W drugiej połowie tygodnia pojawią się wichury, opady deszczu i zdecydowane ochłodzenie, a potem nastąpi krótka poprawa.
  • Prognozy wskazują, że połowa października będzie wyjątkowo mokra i chłodna, a powrót stabilnej pogody jest mało prawdopodobny.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Druga połowa obecnego tygodnia zapowiada się na znacznie mniej przyjemną od pierwszej. Pojawią się wichury, do tego w wielu miejscach popada, a na termometrach będzie nawet o 10 stopni mniej niż obecnie. Po krótkiej przerwie może nadejść jeszcze silniejsze załamanie pogody - wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Połowa października być wyjątkowo mokra.

Sprawdź, gdzie pogoda może się pogorszyć. Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play, otwiera się w nowym oknie lub App Store, otwiera się w nowym oknie

Pierwsze załamanie pogody coraz bliżej. Potrwa kilka dni

W czwartek z północnego zachodu za frontem atmosferycznym zacznie do Polski napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. Choć tego dnia na południowym wschodzie będzie jeszcze bardzo ciepło - do nawet 25 stopni Celsjusza - to na północnym zachodzie maksymalna temperatura wyniesie około 19 stopni.

Mapa pokazuje anomalie temperatury powietrza w Polsce i krajach sąsiednich, z wyraźną dominacją intensywnie czerwonych odcieni wskazujących na znacznie wyższą niż zwykle temperaturę powietrza na większości obszaru kraju.
Na południowym wschodzie synoptycy prognozują do 25 stopni Celsjusza. Z zachodu zacznie jednak napływać chłodne powietrzeWXChartsmateriał zewnętrzny

Jednocześnie na zachodzie i w centrum zrobi się deszczowo, zaś w zachodnich Karpatach może zagrzmieć.

Mapa pogodowa Polski z wyraźnym pasem intensywnych opadów deszczu i burz rozciągającym się przez południową część kraju, zaznaczonym na kolorowo, podczas gdy północne regiony pozostają w większości suche.
Czwartek będzie bardziej pochmurny i deszczowy. Do Polski zaczną napływać fronty atmosferyczneWXChartsmateriał zewnętrzny

Od piątku poczujemy zdecydowane ochłodzenie, i to w całym kraju. W większości regionów będzie od 12 do 15 st. C, podczas gdy na Podhalu około 10 stopni. Aura tego dnia będzie pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu na północy i południowym wschodzie.

Niebezpiecznie zrobi się na Wybrzeżu, gdzie synoptycy IMGW spodziewają się wichur osiągających w porywach do 80 km/h.

Mapa prognozy porywów wiatru dla Polski i okolic z oznaczeniami natężenia wiatru w kilometrach na godzinę, ukazująca najsilniejsze porywy na północy i południowym zachodzie kraju, z wyraźnym gradientem barw od zieleni po pomarańcz i czerwień.
Pod koniec obecnego tygodnia na północy i nad morzem powieje bardzo silny wiatrWXChartsmateriał zewnętrzny

Kolejne dni nie przyniosą większej poprawy i na powrót słonecznej, złotej jesieni nie mamy co liczyć. Przez większość weekendu i na początku przyszłego tygodnia będzie pochmurnie z przelotnymi opadami deszczu, a termometry maksymalnie pokażą 16-18 stopni.

Nad Bałtykiem dalej może mocno wiać, przeważnie do 60-65 km/h.

Nieco więcej przejaśnień może się pojawić w okolicach wtorku i środy, zaś opady będą wtedy raczej symboliczne. Potem jednak najprawdopodobniej sytuacja pogodowa w Polsce znowu się pogorszy.

Zobacz również:

W drugiej połowie tygodnia pogoda w Polsce się załamie. Nie tylko pojawią się deszcze i burze, ale zrobi się też zdecydowanie chłodniej
Polska

Prawie 10 stopni mniej z dnia na dzień. Nadchodzi wahnięcie w pogodzie

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Pogoda-nowe-załamanie

Szanse na powrót przyjemnej, spokojnej aury z początku października będą niewielkie, co wyraźnie widać w najnowszych prognozach średnioterminowych IMGW. Wynika z nich, że w połowie miesiąca warunki będą znacznie bardziej wymagające.

Po krótkiej przerwie do Polski wrócą opady deszczu i prawdopodobnie będą znacznie intensywniejsze niż pod koniec obecnego tygodnia. W okolicach przyszłego piątku najmocniej popada na północnym zachodzie - tam może padać najdłużej.

Intensywne pasmo opadów atmosferycznych rozciągające się z południowego zachodu na północny wschód Polski, z największą koncentracją opadów w centralnej części kraju, widoczne kolorowe oznaczenia przedstawiają natężenie deszczu i chmur według skali bar...
Fronty atmosferyczne w przyszłym tygodniu przesuną się z zachodu na wschódWXChartsmateriał zewnętrzny

Deszczowo i pochmurnie prawdopodobnie będzie jednak wtedy w całym kraju.

Seria map Polski z prognozą sumy opadów atmosferycznych w milimetrach dla poszczególnych dni października, ukazująca głównie niskie wartości opadów z wyjątkiem piątku 16 października, kiedy na całym obszarze prognozowane są intensywne opady, szczególni...
Najbliższe dni będą pochmurne i deszczowe. Po krótkiej przerwie opady wrócą z jeszcze większą intensywnościąIMGWmateriał zewnętrzny

Jeśli sprawdzą się obecne wyliczenia synoptyków, to w tym samym okresie będzie też wyraźnie chłodniej. W połowie przyszłego tygodnia w wielu miejscach może być nie więcej niż 9-10 stopni, a w najcieplejszych miejscach maksymalnie do 13-14.

Mapa prezentuje prognozę maksymalnych temperatur powietrza w Polsce na kolejne dni października, z wyraźnym ociepleniem powyżej 20°C w centralnej i zachodniej części kraju w pierwszej połowie okresu oraz stopniowym ochłodzeniem i spadkiem temperatur w ...
W najbliższych dniach zdecydowanie się ochłodzi. W połowie miesiąca temperatury spadną do jeszcze niższego poziomuIMGWmateriał zewnętrzny

O tym, czy potwierdzą się prognozy zakładające kolejną, większą od zbliżającej się w najbliższych dniach fali ochłodzenia i opadów, będziemy mogli się przekonać obserwując kolejne wyliczenia IMGW.

Zobacz również:

Pogoda we wtorek znowu będzie przeważnie słoneczna i przyjazna, jednak na północy po południu warunki się pogorszą
Polska

Jesień zaczyna zmieniać charakter. Nadciągają ciemne chmury i deszcz

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

"Polityczny WF": Trzaskowski odetchnął. Dlaczego referendum upadło z hukiem?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze