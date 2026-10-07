W skrócie Po jednym załamaniu pogody nastąpi kolejne, jeszcze silniejsze, z bardziej mokrą i wietrzną aurą.

W drugiej połowie tygodnia pojawią się wichury, opady deszczu i zdecydowane ochłodzenie, a potem nastąpi krótka poprawa.

Prognozy wskazują, że połowa października będzie wyjątkowo mokra i chłodna, a powrót stabilnej pogody jest mało prawdopodobny.

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Druga połowa obecnego tygodnia zapowiada się na znacznie mniej przyjemną od pierwszej. Pojawią się wichury, do tego w wielu miejscach popada, a na termometrach będzie nawet o 10 stopni mniej niż obecnie. Po krótkiej przerwie może nadejść jeszcze silniejsze załamanie pogody - wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Połowa października być wyjątkowo mokra.

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Pierwsze załamanie pogody coraz bliżej. Potrwa kilka dni

W czwartek z północnego zachodu za frontem atmosferycznym zacznie do Polski napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. Choć tego dnia na południowym wschodzie będzie jeszcze bardzo ciepło - do nawet 25 stopni Celsjusza - to na północnym zachodzie maksymalna temperatura wyniesie około 19 stopni.

Na południowym wschodzie synoptycy prognozują do 25 stopni Celsjusza. Z zachodu zacznie jednak napływać chłodne powietrze WXCharts materiał zewnętrzny

Jednocześnie na zachodzie i w centrum zrobi się deszczowo, zaś w zachodnich Karpatach może zagrzmieć.

Czwartek będzie bardziej pochmurny i deszczowy. Do Polski zaczną napływać fronty atmosferyczne WXCharts materiał zewnętrzny

Od piątku poczujemy zdecydowane ochłodzenie, i to w całym kraju. W większości regionów będzie od 12 do 15 st. C, podczas gdy na Podhalu około 10 stopni. Aura tego dnia będzie pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu na północy i południowym wschodzie.

Niebezpiecznie zrobi się na Wybrzeżu, gdzie synoptycy IMGW spodziewają się wichur osiągających w porywach do 80 km/h.

Pod koniec obecnego tygodnia na północy i nad morzem powieje bardzo silny wiatr WXCharts materiał zewnętrzny

Kolejne dni nie przyniosą większej poprawy i na powrót słonecznej, złotej jesieni nie mamy co liczyć. Przez większość weekendu i na początku przyszłego tygodnia będzie pochmurnie z przelotnymi opadami deszczu, a termometry maksymalnie pokażą 16-18 stopni.

Nad Bałtykiem dalej może mocno wiać, przeważnie do 60-65 km/h.

Nieco więcej przejaśnień może się pojawić w okolicach wtorku i środy, zaś opady będą wtedy raczej symboliczne. Potem jednak najprawdopodobniej sytuacja pogodowa w Polsce znowu się pogorszy.

Pogoda-nowe-załamanie

Szanse na powrót przyjemnej, spokojnej aury z początku października będą niewielkie, co wyraźnie widać w najnowszych prognozach średnioterminowych IMGW. Wynika z nich, że w połowie miesiąca warunki będą znacznie bardziej wymagające.

Po krótkiej przerwie do Polski wrócą opady deszczu i prawdopodobnie będą znacznie intensywniejsze niż pod koniec obecnego tygodnia. W okolicach przyszłego piątku najmocniej popada na północnym zachodzie - tam może padać najdłużej.

Fronty atmosferyczne w przyszłym tygodniu przesuną się z zachodu na wschód WXCharts materiał zewnętrzny

Deszczowo i pochmurnie prawdopodobnie będzie jednak wtedy w całym kraju.

Najbliższe dni będą pochmurne i deszczowe. Po krótkiej przerwie opady wrócą z jeszcze większą intensywnością IMGW materiał zewnętrzny

Jeśli sprawdzą się obecne wyliczenia synoptyków, to w tym samym okresie będzie też wyraźnie chłodniej. W połowie przyszłego tygodnia w wielu miejscach może być nie więcej niż 9-10 stopni, a w najcieplejszych miejscach maksymalnie do 13-14.

W najbliższych dniach zdecydowanie się ochłodzi. W połowie miesiąca temperatury spadną do jeszcze niższego poziomu IMGW materiał zewnętrzny

O tym, czy potwierdzą się prognozy zakładające kolejną, większą od zbliżającej się w najbliższych dniach fali ochłodzenia i opadów, będziemy mogli się przekonać obserwując kolejne wyliczenia IMGW.

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