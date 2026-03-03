Na horyzoncie rysuje się ochłodzenie. Wiemy, kiedy do nas dotrze

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Koniec zimy jest dla nas łaskawy, początek wiosny być może nieco mniej. Przez wiele marcowych dni będzie ciepło i spokojnie, a deszczu będzie jak na lekarstwo. To zmieni się w połowie miesiąca, kiedy przez nasz kraj przejdą atmosferyczne fronty. Na przełomie marca i kwietnia czeka nas mocniejsze ochłodzenie.

Prognoza długoterminowa na marzec. Najpierw spokój, potem deszcz, a na końcu ochłodzenie
Pierwsza połowa marca będzie spokojna: bez deszczu i z wysokimi temperaturami. Potem nastąpi deszczowey epizod oraz ochłodzenieKrzysztof Zatycki/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Początek marca przynosi wiosenną aurę, z dość wysokimi temperaturami i małą ilością deszczu.
  • W połowie miesiąca przez Polskę przejdą fronty atmosferyczne, niosące mocniejsze opady deszczu, początkowo w północno-zachodniej części kraju.
  • Na przełomie marca i kwietnia prognozowane jest ochłodzenie - średnie temperatury mogą być wyraźnie niższe od średniej wieloletniej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Choć wciąż mamy kalendarzową zimę, od początku marca w Polsce bezdyskusyjnie rządzi już wiosenna aura. Temperatury wyraźnie wzrosły i w ciągu dnia sięgają kilkunastu stopni Celsjusza. Pogoda jest bardzo spokojna i jedynie lokalnie słabo pada deszcz. Możliwe, że tak będzie wyglądać większość miesiąca - wynika z prognozy długoterminowej udostępnionej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Spokojna pierwsza połowa marca. Potem przestanie być sucho

Jedynym zimowym akcentem obecnie są nocne przymrozki, które utrzymują się w wielu miejscach. W dalszym ciągu po zachodzie słońca w większości kraju temperatura może spadać do -2, -1 stopni, choć lokalnie na północnym wschodzie lub na terenach podgórskich lokalnie do -4, -3 st. C.

Za dnia jednak szybko robi się znacznie cieplej i tak będzie w najbliższym czasie. Do końca tego tygodnia na południu oraz na zachodzie może być powyżej 10 stopni Celsjusza.

Prognoza maksymalnych temperatur powietrza w Polsce na okres od 3 do 12 marca 2026 roku, przedstawiona na dziesięciu mapach dziennych; wartości temperatury na większości obszaru kraju wahają się od 12 do 15°C, najwyraźniej utrzymując się powyżej 10°C n...
Najbliższe dni będą ciepłe i spokojne. Na termometrach zanotujemy kilkanaście stopni ciepła, przed długi czas praktycznie nie będzie padaćIMGW materiał zewnętrzny

Od weekendu będzie jeszcze cieplej: w prawie wszystkich regionach Polski za dnia będzie wówczas kilkanaście stopni ciepła - prognozuje IMGW.

Mapa Polski przedstawiająca anomalię temperatury na tle wieloletniej średniej, z wyraźnie podwyższonymi wartościami temperatury, szczególnie w centralnej i wschodniej części kraju, gdzie dominuje intensywny, czerwony kolor oznaczający wyższą temperatur...
W pierwszej połowie marca dodatnia anomalia temperatury utrzyma się w większości PolskiWXChartsmateriał zewnętrzny

Jednocześnie prawie w ogóle nie będziemy musieli się obawiać większych opadów. Aura będzie spokojna i sucha praktycznie wszędzie. Mocniej popadać może dopiero pod koniec przyszłego tygodnia, ale jedynie w północno-zachodniej Polsce.

Być może będzie to początek kilkudniowej deszczowej serii. Z zachodu na wschód mogą się przemieszczać fronty atmosferyczne, niosące intensywne opady stopniowo do kolejnych miejsc w centrum i na wschodzie Polski.

Mapa pogodowa Europy Środkowej z zaznaczonymi obszarami intensywnych opadów, frontem atmosferycznym przebiegającym przez Polskę oraz centrum niskiego ciśnienia nad północno-zachodnią częścią kraju, przedstawiająca rozmieszczenie chmur i rozkład opadów ...
W połowie marca przez kilka dni może intensywniej popadać deszcz. fronty atmosferyczne przesuną się z zachodu na wschódWXChartsmateriał zewnętrzny

W połowie marca przez kilka dni może się utrzymać deszczowa aura. Potem znowu powinno być spokojnie.

Zobacz również:

Wiele wskazuje na to, że wiosną tylko w marcu przekroczona zostanie norma temperatur. Pozostałe miesiące powinny przynieść typową pogodę - prognozuje IMGW
Polska

Znamy wstępną prognozę na wiosnę. Jeden miesiąc poniżej normy

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Marzec skończy się ochłodzeniem. Wyraźnie mniej od średniej

    Przez cały miesiąc doświadczymy bardziej wiosennej aury. Pierwsza część miesiąca będzie wyraźnie cieplejsza od średniej wieloletniej. Średnie temperatury w tym czasie będą wyższe od średniej z lat 1991-2020 o jeden, a na wschodzie i południu o ponad półtora stopnia.

    Potem sytuacja wróci do normy. W drugiej połowie marca wartości na termometrach powinny być typowe dla tej pory roku. Możliwe, że wyraźnie zimniej zrobi się na sam koniec miesiąca.

    Jeśli sprawdzą się obecne prognozy długoterminowe, to przełom marca i kwietnia będzie wyraźnie chłodniejszy niż zwykle. Średnie temperatury spadną i w centrum oraz na zachodzie mogą być niższe od średniej wieloletniej nawet o dwa stopnie.

    Mapa Polski podzielona na regiony przedstawiająca prognozowane anomalie średniej temperatury powietrza (°C) względem lat 1991-2020 w podziale na tygodnie od 9 marca do 12 kwietnia; widoczne dodatnie anomalie (odcienie pomarańczowego) w pierwszych trzec...
    Pogoda długoterminowa na marzec i początek kwietnia. Na wyraźniejsze ochłodzenie jeszcze poczekamyIMGW materiał zewnętrzny

    To nie oznacza powrotu mrozów i zimowej aury. Przymrozki mogą się utrzymywać lokalnie w nocy, a w ciągu dnia temperatury pod koniec marca i na początku kwietnia mogą być poniżej 10 stopni Celsjusza.

    Trzeba pamiętać, że jest to prognoza długoterminowa, która z definicji jest obarczona dużym ryzykiem błędu. Obecnie najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień. Kolejne wyliczenia mogą się różnić od obecnych, więc warto na bieżąco śledzić aktualne prognozy.

    Zobacz również:

    Nocne przymrozki będą nam towarzyszyć przez większość czasu w pierwszej połowie marca - prognozuje IMGW
    Polska

    Jedno zimowe zjawisko nie chce ustąpić. Wiemy, jak długo z nami zostanie

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    Hennig-Kloska w "Graffiti" o cenach paliw: Są próby wywołania panikiPolsat News

    Najnowsze