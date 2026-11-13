W skrócie Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski potwierdził, że dymisja wiceszefa MSZ Władysława Teofila Bartoszewskiego trafiła już na biurko premiera Donalda Tuska.

Prokuratura Krajowa postawiła Bartoszewskiemu zarzuty dotyczące m.in. przywłaszczenia powierzonych środków pieniężnych na łączną kwotę ponad 6,6 mln zł.

Władysław Teofil Bartoszewski nie przyznaje się do zarzucanych czynów i zapowiedział, że będzie bronił swojego dobrego imienia w każdej instancji sądowej.

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O postawieniu zarzutów Bartoszewskiemu, które miało miejsce w środę, 4 listopada, poinformowano w komunikacie opublikowanym we wtorek na stronie Prokuratury Krajowej. Przekazano, że prokurator z mazowieckiego wydziału zamiejscowego PK przedstawił wiceministrowi zarzuty dotyczące m.in. przywłaszczenia powierzonych środków.

Zgorzelski pytany w piątek w TVN 24, czy Władysław Teofil Bartoszewski odchodzi z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odparł, że "prawdopodobnie tak, ale wszystko w rękach premiera".

Dopytywany, czy na biurko premiera jest już dymisja Bartoszewskiego, potwierdził. - Tak, jest - powiedział wicemarszałek.

Władysław Teofil Bartoszewski. Na wiceministrze ciążą prokuratorskie zarzuty

Prokuratura zarzuca Bartoszewskiemu przywłaszczenie mienia, które Andrzej Ciechanowiecki oraz Fundacja Non Omnis Moriar powierzyli mu w celu zarządzania.

Zarzuty dotyczące przywłaszczenia środków pieniężnych obejmują czyny z okresu 9 lipca 2012 r. do 20 lutego 2015 r.; łącznie dotyczą kwoty 1 mln funtów brytyjskich, 405 tys. euro oraz ponad 6,6 mln zł.

Drugi zarzut dotyczy udaremnienia oraz uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela poprzez podejmowanie w okresie od 16 lipca 2012 roku do 9 marca 2022 roku szeregu działań polegających na ukryciu, zbyciu i darowaniu składników swojego majątku.

Bartoszewski, poseł PSL, jest wiceministrem spraw zagranicznych od grudnia 2023 r.

Odnosząc się we wtorek do postawionych mu zarzutów, oświadczył, że nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. "Jestem przekonany, że zarówno postępowanie karne, jak i nadal toczące się postępowanie cywilne potwierdzą moje racje i prawa do majątku" - dodał Bartoszewski.

Zapowiedział, że będzie bronił prawdy i swojego dobrego imienia w każdej instancji, "tak długo, jak będzie to konieczne". Na początku października Bartoszewski zrzekł się immunitetu poselskiego. Wniosek o jego uchylenie prokurator generalny skierował do Sejmu w lipcu.



