W skrócie W nadchodzących godzinach na drogach północno-wschodniej Polski mają pojawić się pojazdy wojskowe w związku z ćwiczeniami Sił Zbrojnych RP.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że manewry odbędą się w poniedziałek i wtorek bez ujawnienia szczegółowej lokalizacji.

Mieszkańców regionu poproszono o ostrożność oraz niepublikowanie w internecie informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch kolumn wojskowych.

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Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) wydało w niedzielę komunikat informujący o planowanym szkoleniu wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP.

Manewry odbędą się w północno-wschodniej Polsce w poniedziałek i wtorek. Służby nie zdradziły dokładnej lokalizacji ćwiczeń. "Celem treningu jest utrzymanie gotowości operacyjnej i doskonalenie zdolności bojowych" - czytamy.

Ćwiczenia Sił Zbrojnych RP. Jest apel do mieszkańców

W związku z ćwiczeniami wojskowymi DORSZ zwróciło się z prośbą do mieszkańców północno-wschodniej Polski.

"Apelujemy o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów wojskowych oraz o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego" - przekazano w komunikacie.

Jak zaznaczono, publikowane zdjęcia mogą zostać wykorzystane do celów rozpoznawczych oraz w działaniach dezinformacyjnych.

Operacja Bezpieczne Podlasie. Żołnierze ramię w ramię ze Strażą Graniczną

Żołnierze Wojska Polskiego nieustannie wykonują pracę, zabezpieczając wschodnią granicę państwa. W działaniach bierze udział m.in. 18. Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka.

Na pograniczu polsko-białoruskim uczestniczą w operacji Bezpieczne Podlasie, wspierając funkcjonariuszy Straży Granicznej.

"Aby nic nie umknęło ich uwadze, wykorzystują nowoczesny sprzęt pozwalający na wysoką mobilność, obserwację i skuteczność patrolowania wyznaczonych rejonów" - czytamy we wpisie Dowództwa Operacyjnego RSZ na platformie X.





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