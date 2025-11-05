W skrócie IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą, obowiązujące w siedmiu województwach południowej i zachodniej Polski.

Mgły istotnie ograniczą widoczność na drogach, zwłaszcza w nocy i nad ranem, co utrudni jazdę kierowcom.

Według prognoz mgły mają pojawiać się także w kolejnych dniach, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju.

Alerty wydane przez IMGW obowiązywać mają od 21:00 w środę aż do 10:00 rano w czwartek. Prawdopodobieństwo wystąpienia ograniczającej widzialność od 100 do 200 m gęstej mgły oceniane jest na 75 proc.

Szczególną uwagę powinni zwrócić przede wszystkim kierowcy poruszający się drogami na południu kraju, w województwach: dolnośląskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, opolskim i świętokrzyskim.

IMGW ostrzega. Noc pod znakiem gęstych mgieł

Niebezpiecznie może zrobić się też w niektórych powiatach na zachodzie kraju. Dotyczy to przede wszystkim województwa lubuskiego (pow. świebodziński, krośnieński, zielonogórski, nowosolski, żagański i wschowski).

Noc w większości kraju będzie bezchmurna, poza rejonami objętymi mgłą - tam wystąpić ma duże zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy od -2 stopni w rejonach podgórskich, do 8 stopni na wybrzeżu.

Wiatr słaby i umiarkowany, w Sudetach mogą zostać odnotowane silniejsze porywy.

Prognoza pogody. Mgła powróci w kolejnych dniach

Synoptycy wskazują, że czwartek będzie stosunkowo ciepły. Temperatura maksymalna wynieść ma od 10 do 13 stopni. Na południu w niektórych miejscach termometry wskażą nawet 15 kresek.

Po tym jak mgły opadną w okolicach godz. 10:00, nie będą uprzykrzały życia kierowcom aż do wieczora. Wówczas mają jednak powrócić i ponownie ograniczać widzialność od 100 do 200 m.

W nocy z czwartku na piątek temperatury sięgną maksymalnie 7 stopni na wybrzeżu. Najchłodniej będzie na południu kraju, gdzie wahać się będą między -1 a 1 stopniem Celsjusza.

Mgły występować mają na południu i wschodzie kraju przynajmniej do godz. 12:00.

