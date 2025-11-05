W skrócie Polska znajduje się pod wpływem wyżu, napływa do nas ciepłe powietrze polarne morskie.

Środa przyniesie wysokie temperatury i zróżnicowane zachmurzenie, lokalnie wystąpią gęste mgły ograniczające widzialność.

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed mgłami na południu i wschodzie kraju.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak informuje IMGW większość Europy znajduje się w zasięgu rozległego układu wyżowego, rozciągającego się do Rosji aż po północno-zachodnie obszary Afryki, jednak północna i zachodnia część kontynentu jest w oddziaływaniu aktywnych niżów, połączonych frontami atmosferycznymi.

Polska znajduje się pod wpływem wyżu, z centrum przemieszczającym się znad Ukrainy nad Białoruś. Z zachodu i południowego zachodu napływa dość ciepłe powietrze polarne morskie.

Prognoza pogody. Powiew zimy, ale tylko w górach. Termometry pokażą wysokie wartości

W środę prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju okresami duże. Rano miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie, mgły ograniczające widzialność do 100-200 m - w rejonie mgieł zachmurzenie duże.

Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza do 13 stopni, cieplej miejscami na południu i zachodzie, około 15 stopni. Wiatr słaby, na północy również chwilami umiarkowany, z kierunków południowych.

W nocy miejscami, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju, utworzą się gęste mgły ograniczające widzialność do 100-200 m.

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 2 stopni Celsjusza do 5 stopni, cieplej na wybrzeżu, około 7 stopni. Najchłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich, od -1 stopnia Celsjusza do 1 stopnia. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych.

Pogoda. Mgły nie odpuszczą. Wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części kraju

W związku z gęstymi mgłami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla niektórych regionów Polski. Alert obowiązuje do godz. 9:00 w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Ostrzeżeniem objęto także część województwa: lubelskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Z kolei w czwartek zachmurzenie będzie małe, miejscami umiarkowane. Początkowo miejscami, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju, ponownie wystąpią mgły ograniczające widzialność do 100-200 m.

Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza do 13 stopni, cieplej miejscami na południu, do 14 stopni, 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, lokalnie rejonach podgórskich Sudetów porywisty, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h.

Pełczyńska-Nałęcz nie wyklucza startu na szefową Polski 2050. ''Wszystko dzieje się w demokratycznym porządku'' Polsat News Polsat News