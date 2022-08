Odrzutowiec wyleciał z wojskowego lotniska na Okęciu z samego rana. Po lekko ponad godzinie wylądował w Zagrzebiu. Po zabraniu na pokład trzech pasażerów, wyruszył w drogę powrotną.

- Lot przebiegł spokojnie, samolot dotknął ziemi o godz. 14:13, pacjenci znieśli go dobrze, w tej chwili są kierowani do karetek, które przewiozą ich do szpitali - powiedział dyrektor LPR Rober Gałązkowski.

Adam Niedzielski podziękował Chorwatom

Podczas piątkowej konferencji prasowej, minister zdrowia Adam Niedzielski podziękował stronie chorwackiej za bardzo sprawne przeprowadzenie zarówno akcji ratunkowej, "ale również za to, z jaką opieką nasi polscy pacjenci spotkali się w chorwackich szpitalach".

- Nie mówię tutaj tylko o zaangażowaniu medyków, nie mówię tutaj o zaangażowaniu personelu szpitalnego, ale również włodarzy tych miast, gdzie trafiały ofiary katastrofy - mówił szef resortu.

Do wypadku polskiego autokaru doszło w sobotę 6 sierpnia nad ranem na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia. Jadący w kierunku Zagrzebia autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie - przekazała policja. W wypadku zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne. Wszystkie ofiary wypadku to polscy obywatele, którzy pielgrzymowali do Miedjugorie