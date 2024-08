- Robią to z miłości do polskiej ziemi, miłości do polskich lasów, miłości do polskich wód - wyliczał senator Ryszard Bober, zachwalając pracę myśliwych. Podczas konferencji zorganizowanej w Senacie apelowano o przekazywanie "prawdziwej informacji do młodego pokolenia Polaków" na temat działań polskich łowczych. I zapowiedziano promocję pracy myśliwych w szkołach