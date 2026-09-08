Myśliwce w powietrzu. Rozesłano alert RCB do mieszkańców dwóch województw

W skrócie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zarządziło poderwanie myśliwców w związku ze zwiększoną aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu.

Województwa lubelskie i podkarpackie otrzymały alert RCB dotyczący rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę, który został szybko odwołany po ustaniu zagrożenia.

W wyniku nocnych ataków rakietowych i dronowych na Kijów rannych zostało co najmniej kilka osób.

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"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - przekazało dowództwo w komunikacie na platformie X.

Działania, jak podkreślono, mają charakter prewencyjny. Operowanie polskiego lotnictwa wynika z aktywności Rosji, atakującej terytorium Ukrainy.

Alert RCB. Ostrzegano przed atakiem Rosji na Ukrainę

Około godz. 4 rozesłano alert RCB o treści: "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Zachowaj czujność. Śledź komunikaty. Reaguj na syreny alarmowe".

Niecałą godzinę później komunikat odwołano. "W trakcie trwającej wysyłki otrzymaliśmy informację, że zagrożenie ustało. Wysyłka została przerwana. W konsekwencji pierwotny Alert RCB mógł dotrzeć tylko do części osób znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem" - wyjaśniło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alert kierowany był do mieszkańców dwóch województw:

lubelskiego (powiat: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski),

podkarpackiego (powiat: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki).

Kijów. Rosja uderzyła w stolicę Ukrainy, są ranni

Jak informuje agencja Ukrinform, w nocy Rosjanie przypuścili dwie serie ataków rakietowych i dronowych na Kijów. W stolicy Ukrainy słychać było eksplozje.

Ukraińskie siły zbrojne ostrzegły wcześniej przed potencjalnym uderzeniem przez pociski manewrujące, wystrzelone z rosyjskich Tu-95MS i Tu-160MS.

"Na ten moment w wyniku ataku wroga na stolicę rannych jest sześć osób. Trzech poszkodowanych zostało przewiezionych pod obserwację lekarzy. Trzem zapewniono pomoc ambulatoryjną" - przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko.



