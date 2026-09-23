Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przed godziną 8 rano przekazało, że zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrzne.
Jak wyjaśniono, prowadzone ono było "w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie uderzeń Federacji Rosyjskiej z użyciem odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na cele w zachodniej części Ukrainy".
Myśliwce na niebie, huk w centralnej Polsce. Reakcja na atak w Ukrainie
Wojsko poinformowało jednocześnie, że "huk słyszalny dziś rano w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe".
Podkreślono, że działania lotnictwa prowadzone były w sposób kontrolowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami bezpieczeństwa.
Jak dodał DORSZ, nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.
Pilny komunikat wojska. Poderwano lotnictwo wojskowe
Wcześniej - po godz. 7.00 - DORSZ przekazał, że rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.
Wojsko przekazało, że "gotowość osiągnęły systemy obrony powietrznej oraz systemy rozpoznania radiolokacyjnego".
Dowództwo Operacyjne RSZ zaznaczyło sytuacja jest monitorowana, a "podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji".
"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - podało wojsko.
Kilka minut po komunikacie wojska Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o rozesłaniu alertu RCB wśród mieszkańców województwa lubelskiego.
"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi komunikat.
Z powodu rosyjskich ataków przejście graniczne w Dorohusku zostało czasowo ewakuowane. A lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały swoją działalność.
Rosja przeprowadziła ataki lotnicze na północno-zachodnią oraz wschodnią część Ukrainy. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono m. in. w Połtawie, Kijowie Sumie i Zaporożu.