Myśliwce na niebie, huk w centralnej Polsce. Reakcja na atak w Ukrainie

Michał Blus

Michał Blus

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Zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Po godzinie 7 rano Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o poderwaniu polskich myśliwców w związku z uderzeniami Rosji na Ukrainę. Mieszkańcy woj. lubelskiego otrzymali także alert RCB. Z powodu rosyjskich ataków praca lotnisk w Lublinie i w Rzeszowie została czasowo wstrzymana.

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Myśliwiec F-16 z uzbrojeniem i włączonym dopalaczem w locie na tle nieba, operacja w odpowiedzi na atak Rosji
Atak Rosji w Ukrainie, poderwano polski lotnictwo wojskoweMichal AdamowskiReporter

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przed godziną 8 rano przekazało, że zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrzne.

Jak wyjaśniono, prowadzone ono było "w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie uderzeń Federacji Rosyjskiej z użyciem odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na cele w zachodniej części Ukrainy".

Myśliwce na niebie, huk w centralnej Polsce. Reakcja na atak w Ukrainie

Wojsko poinformowało jednocześnie, że "huk słyszalny dziś rano w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe".

Podkreślono, że działania lotnictwa prowadzone były w sposób kontrolowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami bezpieczeństwa.

Jak dodał DORSZ, nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Pilny komunikat wojska. Poderwano lotnictwo wojskowe

Wcześniej - po godz. 7.00 - DORSZ przekazał, że rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Wojsko przekazało, że "gotowość osiągnęły systemy obrony powietrznej oraz systemy rozpoznania radiolokacyjnego".

Dowództwo Operacyjne RSZ zaznaczyło sytuacja jest monitorowana, a "podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji".

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - podało wojsko.

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Kilka minut po komunikacie wojska Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o rozesłaniu alertu RCB wśród mieszkańców województwa lubelskiego.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi komunikat.

Z powodu rosyjskich ataków przejście graniczne w Dorohusku zostało czasowo ewakuowane. A lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały swoją działalność.

Rosja przeprowadziła ataki lotnicze na północno-zachodnią oraz wschodnią część Ukrainy. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono m. in. w Połtawie, Kijowie Sumie i Zaporożu.

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