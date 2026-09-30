W skrócie Policja uwolniła 23-letnią obywatelkę Słowacji, która była przetrzymywana w jednym z warszawskich hoteli.

Kobieta przyjechała do Polski w ramach poszukiwania pracy i powiadomiła swoją matkę, gdy zorientowała się, że nie może opuścić hotelu.

Czterech mężczyzn - dwóch Słowaków i dwóch Ukraińców - zostało tymczasowo aresztowanych pod zarzutem pozbawienia wolności kobiety.

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23-letnia Słowaczka szukając pracy, zgodziła się na wyjazd na Ukrainę, gdzie miała pracować w jednej z tamtejszych hurtowni.

Gdy na miejscu okazało się, że pracy jednak nie ma, pojawiła się propozycja kolejnego wyjazdu. Do miejsca docelowego droga miała wieść przez Polskę. Kobieta trafiła do jednego z hoteli w Warszawie.

- W pewnym momencie zorientowała się, że nie jest już niezależna i nie może decydować o sobie i robić tego, co chce, zaczęła poważnie obawiać się o swój los, bała się, że zostanie wywieziona gdzieś, skąd nie da rady już wrócić - poinformowała podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

23-lace udało się skontaktować ze swoją matką, która zaalarmowała tamtejszą policję. Słowaccy funkcjonariusze poprosili o pomoc swoich kolegów z Polski.

Kobieta myślała, że jedzie do pracy. Akcja policji w Warszawie

Po przyjęciu niepokojącego zgłoszenia policjanci błyskawicznie dotarli do hotelu, w którym znaleźli 23-latkę. Kobieta został profilaktycznie przekazana pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Na terenie hotelu zatrzymano trzech Słowaków i dwóch obywateli Ukrainy. Jeden z zatrzymanych obywateli Słowacji został przesłuchany w charakterze świadka, pozostali czterej mężczyźni usłyszeli zarzuty.

- 52-letni i 33-letni obywatele Słowacji oraz 45-letni i 51-letni obywatele Ukrainy odpowiedzą za pozbawienie wolności obywatelki Słowacji na okres trwający dłużej niż siedem dni. Za to przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności - wyjaśniła podinsp. Joanna Węgrzyniak.

Decyzją sądy wszyscy czterej zatrzymani mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.



