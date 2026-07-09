"Musicie nam zaufać, mamy informacje". Sikorski wprost o planach Rosji
- Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znów coś planują - powiedział Radosław Sikorski pytany o medialne doniesienia dotyczące możliwych prowokacji na terenie Polski. - Musi nam pan zaufać - zwrócił się do jednego z dziennikarzy. Szef MSZ podkreślił, że informowanie opinii publicznej o planach Rosji ma drugie dno.
W skrócie
- Radosław Sikorski poinformował, że Polska posiada potwierdzone informacje o planowanych działaniach Rosjan.
- Według doniesień agencji Reutera Rosja może planować eskalację konfliktu z Ukrainą oraz atak na inny kraj europejski.
- Zgodnie z informacjami Onetu amerykańskie służby przekazały Polsce ostrzeżenia o możliwych prowokacjach Rosji, w tym atakach dronami na infrastrukturę.
- Podczas konferencji prasowej Sikorski oraz francuski minister Jean-Noel Barrot zapowiedzieli kontynuację współpracy Polski i Francji w ramach wsparcia dla Ukrainy.
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W czwartek podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem francuskiej dyplomacji Jean-Noelem Barrotem Radosław Sikorski przypomniał, że przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji Rosja zamierzała przeprowadzić prowokacje mające uzasadnić agresję na Ukrainę.
- Wtedy przed tym ostrzegały służby USA i to odwiodło Rosję od wykonania tych prowokacji - wskazał polski minister.
- Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znów coś planują - powiedział dodając, że celem ostrzeżeń jest odwiedzenie jej od tych zamiarów. - Musi nam pan zaufać - zwrócił się do dziennikarza, który pytał o możliwość przeprowadzenia prowokacji na terytorium Polski.
Szef MSZ podkreślił, że Rosja od dawna prowadzi wojnę hybrydową i kinetyczną przeciwko Polsce i Francji.
Rosja planuje eskalację? Nowe doniesienia mediów
Jak poinformowała agencja Reutera, Władimir Putin może szykować się na eskalację konfliktu z Ukrainą oraz do uderzenia na inny europejski kraj. Zdaniem analityków głównym celem Rosji jest obecnie całkowite zajęcie Donbasu, co może wymagać mobilizacji wszystkich mężczyzn w wieku poborowym.
Zdaniem źródeł agencji zbliżonych do Kremla odosobnione ataki na NATO i napięcia wewnątrz Sojuszu mogłyby dać Putinowi polityczne uzasadnienie dla poboru do wojska.
Putin ma być zdeterminowany, żeby zaostrzyć konflikt po ukraińskich atakach na rafinerie. Naloty sparaliżowały rynek paliwowy w Rosji.
Jeden z rozmówców Reutera, który ma regularnie spotykać się z Putinem, twierdzi, że ryzyko eskalacji jest bardzo wysokie. Według wcześniejszych doniesień Onetu amerykańskie służby poinformowały Polskę o możliwych prowokacjach Rosjan na naszym terenie. Mają one obejmować m.in. uderzenia dronów w infrastrukturę krytyczną.
Polska w "koalicji chętnych". Sikorski zapowiada ważne decyzje
Na konferencji prasowej ze swoim francuskim odpowiednikiem Radosław Sikorski podkreślił, że Paryż i Warszawa dążą do pogłębiania dialogu.
- Efektywnym narzędziem naszej współpracy jest także "koalicja chętnych", która w Paryżu już w poniedziałek ogłosi ważne decyzje - przekazał szef polskiej dyplomacji. Przypomnijmy, gremium zrzesza grupę państw wspierających Ukrainę.
Jean-Noel Barrot ocenił, że obecnie w stosunkach międzynarodowych obserwujemy postępującą brutalizację i zwiększenie przemocy. Jak tłumaczył, dowodzą tego m.in. rosyjskie ataki na budynki mieszkalne w Kijowie.
- W obliczu tej przemocy Europa nie może się poddawać ani wyrzekać swoich wartości. Musi potwierdzać to, czym jest - czyli wielkim mocarstwem demokratycznym wobec Chin i Stanów Zjednoczonych, cywilizacją umysłów, która doprowadziła do stworzenia jednego z najbardziej rozbudowanych systemów politycznych - podkreślił.
- Polska wie, że może na Francję liczyć, tak, jak to pokazała we wrześniu ubiegłego roku, kiedy wystartowały samoloty Rafale w odpowiedzi na przelot dronów w polskiej przestrzeni powietrznej - dodał Barrot.