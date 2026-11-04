W skrócie Obecność patroli z bronią automatyczną w warszawskim metrze wynika z wprowadzonych w kraju stopni alarmowych, mających zapewnić bezpieczeństwo pasażerom.

Do 30 listopada na terytorium całego kraju obowiązują stopnie alarmowe BRAVO oraz BRAVO-CRP, co wiąże się ze wzmożoną czujnością służb i administracji publicznej.

Na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP LHS obowiązuje obecnie trzeci stopień alarmowy CHARLIE, oznaczający najwyższy stan gotowości.

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Obecność w warszawskim metrze patroli policji wyposażonych w broń automatyczną związana jest z wprowadzaniem i obowiązywaniem w kraju stopni alarmowych - poinformowała Komenda Stołeczna Policji.

"Kierowanie do służby policjantów wyposażonych w tego rodzaju uzbrojenie jest sprawdzonym rozwiązaniem, wielokrotnie stosowanym w przeszłości w ramach działań prewencyjnych. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pasażerom oraz skuteczne reagowanie na ewentualne zagrożenia" - czytamy w komunikacie stołecznej policji.

Policjant z bronią automatyczną w metrze. Zdjęcie obiegło sieć

Informacja jest odpowiedzią na krążące w sieci zdjęcie policjanta jadącego metrem z bronią automatyczną.

"Na ulicach Warszawy (tu w metrze) pojawiły się patrole policji uzbrojone w pistolety maszynowe. Ma to związek z informacjami o możliwym obcym sabotażu. Dodatkowe siły policji, wojska i SG wysłano nad granicę z Rosją" - informował na platformie X Mariusz Gierszewski, dziennikarz Radia ZET.

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To rutynowe działanie, obserwowane już wielokrotnie wcześniej na ulicach miasta, na co zwrócili uwagę komentujący wpis Gierszewskiego. Pod zdjęciem dziennikarza zaroiło się od komentarzy i archiwalnych zdjęć policyjnych patroli wyposażonych w broń automatyczną.

"Nic nowego, ale wiadomo, że teraz lepiej wchodzą takie posty" - odpowiedział jeden z internautów.

W Polsce do 30 listopada obowiązują: II stopień zagrożenia BRAVO oraz II stopień zagrożenia BRAVO-CRP - na terytorium całego kraju, oraz II stopień zagrożenia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązuje również trzeci stopień alarmowy CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Stopnie alarmowe w Polsce. O co chodzi?

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

BRAVO-CRP jest drugim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Z kolei stopień alarmowy CHARLIE - trzeci w czterostopniowej rosnącej skali - jest jak do tej pory najwyższym w Polsce. Oznacza m.in. wprowadzenie dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje w drodze zarządzenia Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki - minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie premiera.



