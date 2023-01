Müller: Zależy nam, by prace nad nowelą o SN były kontynuowane w Sejmie

Spór na linii Morawiecki-Ziobro

Przed spotkaniem z politykami Solidarnej Polski premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że poparcie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym "byłoby dobre dla Polski", ponieważ zapewni przyjęcie blokowanych środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy, co w obliczu kryzysu ekonomicznego zwiększyłoby bezpieczeństwo ekonomiczne oraz zagwarantowałoby rozwój kraju.

Na innym stanowisku stała jednak Solidarna Polska, której zdaniem zapisy wynegocjowane przez ministra ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka i proponowane przez posłów PiS naruszają konstytucje i godzą w suwerenność państwa polskiego.

- KPO to bardzo wysoko oprocentowana pożyczka, a Polska skorzystałaby o wiele bardziej, gdyby wzięła indywidualną pożyczkę na rynku kredytowym - przekonywał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przed poprzednim spotkaniem z premierem w tej samej sprawie.

Ziobryści to jednak nie jedyny problem stronników Mateusza Morawieckiego na drodze ku uzyskaniu środków unijnych. Jak dowiedziała się Interia, propozycja przywieziona przez ministra ds. europejskich z Brukseli zakłada okrojenie kompetencji głowy państwa w zakresie sądownictwa, na co kategorycznie nie zgadza się Andrzej Duda. - Najpierw zrobili prezydenta w konia, a potem zaczęli opowiadać o dobrej atmosferze. Bajki to można serwować, ale dzieciom - usłyszeliśmy w Pałacu.

Zgodnie z projektem, sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Propozycja nowelizacji przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia także sposób badania bezstronności sędziego.