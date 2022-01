- Jutro pan premier ogłosi kolejny pakiet dotyczący wspierania Polaków, obniżania cen tam, gdzie to możliwe poprzez obniżanie podatków - zapowiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Piotr Müller.

Rzecznik rządu dodał, że konferencja ws. nowych informacji dotyczących tarczy antyinflacyjnej odbędzie się po posiedzeniu rządu. Zapowiedział, że zostaną przedstawione rozwiązania, które wymagają zmian ustawowych oraz takie, które mogą być wprowadzone w drodze rozporządzenia.

Szczegóły w wywiadzie Interii

Mateusz Morawiecki rozszerzenie tarczy inflacyjnej zapowiedział w wywiadzie dla Interii. - W przyszłym tygodniu ogłosimy Tarczę Antyinflacyjną 2.0. Bardzo ważną decyzją będzie kolejna obniżka podatków. Zdecydowałem, że obniżymy stawkę VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 do 70 groszy. Cena powinna spaść do około 5 zł - mówił w rozmowie z Piotrem Witwickim i Pawłem Czuryłą.

Premier zdradził także ile będą kosztowały zmiany. - To jest ogromny wpływ na budżet, co najmniej 1,5 mld zł kwartalnie. Jeśli więc utrzymamy ją przez dwa kwartały będzie to ponad 3 mld zł - stwierdził w wywiadzie. Dodał też, że VAT na paliwa ma być obniżony od 1 lutego, najprawdopodobniej na pół roku. Całą rozmowę możesz przeczytać tutaj.

Walka z inflacją

Pierwsza tarcza antyinflacyjna została zaprezentowana w grudniu. Wśród głównych założeń znalazły się między innymi obniżka VAT na gaz ziemny z 23 do 8 proc. Od stycznia do marca, jak również zniesienie akcyzy na energię elektryczną i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 na 5 proc.

Oprócz tego rząd wprowadził dodatek osłonowy, z którego według deklaracji rządowych ma skorzystać ponad 6 mln gospodarstw domowych. Dodatek będzie wypłacany w dwóch ratach i będzie to 400-1437,5 zł w zależności od liczebności rodziny.

Rząd w ten sposób chce walczyć z wysoką inflacją. Według szybkiego odczytu GUS ceny w grudniu zwiększyły się o 8,6 proc. W porównaniu z poprzednim rokiem.