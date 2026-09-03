MSZ wzywa ambasadora Rosji. Rzecznik potwierdza

W skrócie Ambasador Rosji został wezwany do MSZ w związku z deklaracją Polski o sprzeciwie wobec agresywnych działań Rosji i solidarności z Niemcami.

Polska wspiera decyzje Niemiec dotyczące reakcji na incydenty z udziałem Rosji, w tym zamknięcie rosyjskich placówek dyplomatycznych i kulturalnych.

W ostatnich tygodniach doszło do ataku drona na lotnisko w Lipsku oraz pożaru hali produkcyjnej w Skarżysku-Kamiennej, które według władz miały charakter celowych działań lub sabotażu.

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Maciej Wewiór zaznaczył, że strona polska przekaże "nasz zdecydowany sprzeciw wobec eskalacji agresywnych działań Rosji". Jak podkreślił w rozmowie z PAP, wezwanie nastąpiło w ramach solidarności z sojusznikiem - Niemcami, jako że Polska i inne kraje mierzą się także z tymi agresywnymi działaniami.

Głos w tej sprawie zabrał także szef MSZ Radosław Sikorski. - Polska wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej. Bo to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest problemem całego sojuszu - oznajmił.

Ambasador Rosji wezwany do MSZ. Sikorski: Bezkarne testowania naszych granic

We wtorek MSW Niemiec poinformowało, że zgodnie z ustaleniami śledztwa za incydent odpowiada Rosja. Szef MSZ Johann Wadephul zapowiedział, że zamknięty zostanie konsulat generalny Rosji w Bonn, a także Rosyjski Dom, oficjalnie ośrodek promujący rosyjską kulturę, z siedzibą w centrum Berlina.

Wicepremier Radosław Sikorski w czwartek zapewnił, że "Polska wspiera reakcję i decyzję rządu niemieckiego, pana ministra Wadephula w związku z agresywnymi działaniami Rosji na terytorium Niemiec". - W tym decyzje podobne do naszych o zamknięciu konsulatu i Domu Rosyjskiego w Berlinie - mówił i dodał, że "Polska podjęła podobne kroki".

- Nie zgadzamy się na bezkarne testowania naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje - oznajmił stanowczo.

Niemcy. Incydent z dronem na lotnisku w Lipsku. Wskazano na Rosję

Rząd niemiecki poinformował we wtorek, że Rosja jest odpowiedzialna za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku w zeszłym miesiącu i zarządził serię działań w reakcji na to, w tym zamknięcie konsulatu i rosyjskiego centrum kulturalnego w Berlinie.

W nocy z 4 na 5 sierpnia w pobliżu lotniska w Lipsku na wschodzie Niemiec samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Samolot przekierowano do Hanoweru, gdzie stwierdzono jego niewielkie uszkodzenia.

Krótko wcześniej lipskie lotnisko wstrzymało działalność z powodu znalezienia na płycie, przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow, drona z detonatorem oraz materiałów wybuchowych.

Do podobnych działań dochodziło także w Polsce. W Skarżysku-Kamiennej w nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pożaru hali produkcyjnej. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany. W obiekcie produkowano pompy systemów bezzałogowych.

Jak przekazał w środę Donald Tusk, w tym przypadku "nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, do aktu sabotażu".



