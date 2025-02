"Nasi żołnierze nie są zagrożeniem dla Polski i Europy, ale czynnikiem bezpieczeństwa i należy im się najwyższy szacunek" - oświadczył rzecznik MSZ Ukrainy Heorhij Tychyj. To reakcja na wcześniejsze słowa Andrzeja Dudy. Prezydent w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "Financial Times" wyraził obawy, że koniec wojny w Ukrainie może doprowadzić do eksplozji międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.