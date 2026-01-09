W skrócie Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Węgier w związku z udzieleniem azylu dwóm obywatelom Polski.

MSZ domaga się ujawnienia nazwisk osób objętych ochroną na Węgrzech i wyraża sprzeciw wobec decyzji węgierskich władz.

Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro są powiązani ze sprawą nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości, a węgierska decyzja wzbudza kontrowersje między państwami.

Jako pierwszy informację o azylu dla dwóch obywateli Polski na Węgrzech podał węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi na łamach portalu VSquare, powołując się na swoje źródła w Unii Europejskiej. Tym samym liczba Polaków korzystających na Węgrzech z prawa do azylu wzrosła do trzech.

Węgry udzieliły azylu dwóm Polakom. MSZ wzywa ambasadora

Węgierskie władze nie przekazały jednak nazwisk osób objętych azylem. Jak przekazał w rozmowie z Interią rzecznik MSZ Maciej Wewiór w związku ze sprawą resort wezwie w najbliższym czasie węgierskiego ambasadora w Warszawie. Decyzja zapadła, spotkanie ma być już tylko kwestią organizacyjną.

- Podczas spotkania przekażemy nasz sprzeciw wobec takiego dziania, a ponieważ wciąż nie znamy tożsamości osób, które otrzymały azyl, padnie również takie pytanie - poinformował nasz portal Wewiór.

Wcześniej strona polska wystąpiła do władz Węgier o ujawnienie tożsamości osób, których dotyczy decyzja, ale nie otrzymała jeszcze odpowiedzi.

"Polska już wcześniej zwracała władzom węgierskim uwagę na brak naszej zgody na działania podważające zaufanie do systemów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej" - podkreśliło MSZ.

Resort zapowiedział także, że w najbliższym czasie "formalnie przedstawi ambasadorowi Węgier negatywną ocenę tych działań".

Orbana przyznał azyl dwóm Polakom

Wcześniej Viktor Orban zdecydował o objęciu azylem Marcina Romanowskiego, posła PiS, który jako polityk Solidarnej Polski (a następnie Suwerennej Polski), był w latach 2019-2023 wiceszefem Ministerstwa Sprawiedliwości nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości.

Prokuratura zarzuca Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw, w tym m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, zamieszany w tę samą sprawę, przebywa na Węgrzech od kilku miesięcy. Prokuratura chce postawić politykowi Prawa i Sprawiedliwości 26 zarzutów.

Większość z nich ma dotyczyć nadużyć związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Wśród nich znajduje się też zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

