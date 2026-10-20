W skrócie MSZ informuje, że we Francji wprowadzono w niektórych miastach godzinę policyjną oraz pojawiły się ograniczenia w przemieszczaniu się i utrudnienia w dostępie do atrakcji turystycznych.

Polaków ostrzeżono przed przebywaniem w miejscach protestów, zaleca się stosowanie się do poleceń lokalnych służb oraz weryfikację aktualnych zakazów.

Premier Francji poinformował o wprowadzeniu godziny policyjnej w wybranych dzielnicach oraz przekazał najnowsze dane dotyczące liczby zatrzymanych podczas zamieszek.

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Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem systemu Odyseusz ostrzega, że w niektórych francuskich miastach mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym i przemieszczaniu się.

Zakłócenia mogą też dotyczyć funkcjonowania transportu publicznego oraz ograniczenia w dostępie do określonych miejsc i atrakcji turystycznych.

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"Unikaj tych miejsc". MSZ ostrzega Polaków przebywających we Francji

Obywateli naszego kraju ostrzeżono m.in. przed zbliżaniem się do miejsc, w których trwają gwałtowne starcia. Zaapelowano też o zwracanie uwagi na komunikaty wystosowane przez francuskie władze.

"Unikaj miejsc, w których odbywają się protesty i blokady. Weryfikuj ostrzeżenia o zakazach w przemieszczaniu się i zalecenia lokalnych służb porządkowych (prefektura, policja, merostwo)" - czytamy we wpisie opublikowanym w systemie Odyseusz.

"Bezwzględnie stosuj się do poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo" - podsumowano w ostrzeżeniu.

Zamieszki we Francji. Nowe dane o liczbie zatrzymanych

Premier Francji Sebastien Lecornu przekazał we wtorek, że wprowadzona w niektórych miejscach w kraju godzina policyjna przyczyniła się do spokoju minionej nocy. Zapowiedział, że nowe ograniczenia tego typu zostaną ogłoszone tam, gdzie będzie to konieczne.

W nocy z poniedziałku na wtorek ograniczenia obowiązywały m.in. w dwóch dzielnicach Paryża i w jednym rejonie Lyonu. W Bordeaux od wtorku obowiązywać będzie przez tydzień godzina policyjna wobec osób nieletnich będących bez opieki dorosłych.

Minister sprawiedliwości Francji Gerald Darmanin poinformował w poniedziałek, że od weekendu policja przeprowadziła 2513 zatrzymań, a 67 osób jest w aresztach.

Polityk potwierdził, że zaapelował do śledczych, aby byli "bezlitośni wobec wandali". Zwrócił się także do prokuratur, by - jak ujął - wnosiły apelację wobec tych wyroków, które "nie będą adekwatne do tego, czego doświadczyliśmy".



