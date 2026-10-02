MSZ ostrzega Polaków. Na greckiej wyspie może być niebezpiecznie

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Polscy turyści zmierzający do Grecji muszą uważać. Pogoda na Krecie może być bardzo niebezpieczna jeszcze przed dłuższy czas. Ostrzega system Odyseusz. "Unikaj podróżowania w tereny górskie" - napisano w komunikacie. Z powodu sztormu nie kursują promy.

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Zniszczenia po burzy na wyspie Kreta w Grecji. Do turystów z Polski wysłano ostrzeżenie w systemie Odyseusz
Skutki nawałnicy, która przetoczyła się przez Gouves na Krecie. Polski MSZ ostrzega w systemie Odyseusz turystów z Polski przed wyjazdem na wyspęCOSTAS METAXAKISAFP

Polacy wyjeżdżający do Grecji powinni uważać. Pogoda obecnie jest tam na tyle niebezpieczna, że w nadzorowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych systemie Odyseusz pojawiło się ostrzeżenie.

Odyseusz ostrzega. Groźna pogoda na Krecie

"Do niedzieli, 04.10.2026 r., na Krecie może utrzymywać się załamanie pogody. Obfite opady deszczu i gwałtowne burze mogą skutkować m.in. powodziami błyskawicznymi i gradem. Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń służb i unikaj podróżowania w tereny górskie" - napisano w opublikowanym w czwartek komunikacie.

Niebezpiecznie jest nie tylko na lądzie. "Sztormowa pogoda na morzu Egejskim może ograniczyć kursowanie promów. Uwzględnij to planując podróż" - czytamy.

Flaga Grecji, nazwa kraju oraz komunikat ostrzegający przed załamaniem pogody na Krecie i trudnymi warunkami na morzu Egejskim, w tym możliwością powodzi i ograniczeń w kursowaniu promów.
Turyści z Polski zostali ostrzeżeni przed burzami na greckiej KrecieOdyseusz/MSZmateriał zewnętrzny

Ze względu na sztorm osiągający do 9 stopni w skali Beauforta promy w Pireusie nie wypłyną wcześniej niż przed godz. 20:00 w piątek. Zawieszone są również kursy promów do portów Rafina i Lavrio.

O tym, że w Grecji cały czas pogoda jest bardzo niebezpieczna, świadczą doniesienia z piątku. Na wyspie Rodos zginęła 58-letnia turystka uderzona przez piorun.

Do zdarzenia doszło w piątek o godz. 14:25 w Lindos na południu wyspy. Jak podaje grecka agencja AMNA, kobieta zginęła na miejscu. Lokalne służby badają okoliczności wypadku.

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Burze zabiły co najmniej dwie osoby. W piątek uderzenie pioruna

Od kilku dni przez rejon Morza Śródziemnego przetaczają się bardzo niebezpieczne burze z intensywnymi ulewami i silnym wiatrem. W środę z tego powodu mocno ucierpiała południowa Francja, w czwartek z żywiołem zmagała się Grecja. Duże zniszczenia zanotowano na Krecie.

Zabita przez piorun turystka na Rodos jest kolejną ofiarą śmiertelną niebezpiecznej pogody w ostatnim czasie. W czwartek w miejscowości Karines znaleziono ciało 80-letniego rolnika porwanego przez wodę, kiedy próbował wówczas dostać się do zagrody w swoim gospodarstwie.

W piątek burze w Grecji się utrzymują - miejscowi synoptycy w piątek po południu spodziewają się kolejnych ulew. Nowe burze mogą dotknąć przede wszystkim północną część Krety i potrwać do soboty włącznie, a uspokoi się prawdopodobnie w okolicach niedzieli..

Odyseusz to system, w którym zamieszczane są aktualne informacje dla Polaków podróżujących do różnych krajów, zawiera też ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami lub możliwymi sytuacjami w danych krajach.

Źródło: MSZ, AMNA, Ekathimerini

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