Polacy wyjeżdżający do Grecji powinni uważać. Pogoda obecnie jest tam na tyle niebezpieczna, że w nadzorowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych systemie Odyseusz pojawiło się ostrzeżenie.

Odyseusz ostrzega. Groźna pogoda na Krecie

"Do niedzieli, 04.10.2026 r., na Krecie może utrzymywać się załamanie pogody. Obfite opady deszczu i gwałtowne burze mogą skutkować m.in. powodziami błyskawicznymi i gradem. Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń służb i unikaj podróżowania w tereny górskie" - napisano w opublikowanym w czwartek komunikacie.

Niebezpiecznie jest nie tylko na lądzie. "Sztormowa pogoda na morzu Egejskim może ograniczyć kursowanie promów. Uwzględnij to planując podróż" - czytamy.

Turyści z Polski zostali ostrzeżeni przed burzami na greckiej Krecie Odyseusz/MSZ materiał zewnętrzny

Ze względu na sztorm osiągający do 9 stopni w skali Beauforta promy w Pireusie nie wypłyną wcześniej niż przed godz. 20:00 w piątek. Zawieszone są również kursy promów do portów Rafina i Lavrio.

O tym, że w Grecji cały czas pogoda jest bardzo niebezpieczna, świadczą doniesienia z piątku. Na wyspie Rodos zginęła 58-letnia turystka uderzona przez piorun.

Do zdarzenia doszło w piątek o godz. 14:25 w Lindos na południu wyspy. Jak podaje grecka agencja AMNA, kobieta zginęła na miejscu. Lokalne służby badają okoliczności wypadku.

Burze zabiły co najmniej dwie osoby. W piątek uderzenie pioruna

Od kilku dni przez rejon Morza Śródziemnego przetaczają się bardzo niebezpieczne burze z intensywnymi ulewami i silnym wiatrem. W środę z tego powodu mocno ucierpiała południowa Francja, w czwartek z żywiołem zmagała się Grecja. Duże zniszczenia zanotowano na Krecie.

Zabita przez piorun turystka na Rodos jest kolejną ofiarą śmiertelną niebezpiecznej pogody w ostatnim czasie. W czwartek w miejscowości Karines znaleziono ciało 80-letniego rolnika porwanego przez wodę, kiedy próbował wówczas dostać się do zagrody w swoim gospodarstwie.

W piątek burze w Grecji się utrzymują - miejscowi synoptycy w piątek po południu spodziewają się kolejnych ulew. Nowe burze mogą dotknąć przede wszystkim północną część Krety i potrwać do soboty włącznie, a uspokoi się prawdopodobnie w okolicach niedzieli..

Odyseusz to system, w którym zamieszczane są aktualne informacje dla Polaków podróżujących do różnych krajów, zawiera też ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami lub możliwymi sytuacjami w danych krajach.

Źródło: MSZ, AMNA, Ekathimerini

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