W skrócie Marcin Przydacz zakwestionował współpracę rządu z Kancelarią Prezydenta podczas prac nad traktatem z Wielką Brytanią i wskazywał na brak konsultacji w trakcie jego tworzenia.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór stwierdził, że prezydent był regularnie informowany o negocjacjach o treści traktatu, a dokument przekazano kancelarii, gdy rząd podjął decyzję.

Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali traktat w sprawie partnerstwa w bezpieczeństwie i obronności, obejmujący m.in. wzmocnienie systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej.

Marcin Przydacz poinformował, że treść traktatu z Norholt, podpisanego w środę przez premierów Polski i Wielkiej Brytanii, trafiła do Kancelarii Prezydenta dzień wcześniej, chociaż prace nad dokumentem "trwały cały 2025 r., a nawet do początku tego roku".

Traktat z Norholt. Marcin Przydacz krytykuje rząd

"Kancelaria Prezydenta była w kontakcie ze stroną brytyjską, której jesteśmy wdzięczni za bieżące informacje" - napisał i zaznaczył, że Karol Nawrocki przekazał, że po powrocie ze Szwajcarii zapozna się z dokumentem, jednak "wszelkie działania zwiększające bezpieczeństwo Polski mogą liczyć na jego poparcie".

"Przypomnijmy, że zgodnie z polska Konstytucja i orzecznictwem TK - rząd jest zobligowany do współdziałania z prezydentem RP. Nie wydaje się, aby w tej sprawie (i nie tylko) strona rządowa tę normę konstytucyjną wypełniała w należytym stopniu" - stwierdził prezydencki minister.

Wcześniej twierdził natomiast, że "niezrozumiałe było podejście polskiego rządu, który w żaden sposób nie konsultował i nie rozmawiał ze Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych w sprawie tego traktatu".

MSZ odpowiada KPRP. "Nie powinno być zaskoczeniem"

Na krytykę Pałacu Prezydenckiego, dotyczącą niewystarczającej współpracy rządu z prezydentem, odpowiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. "MSZ od początku procesu regularnie informowało prezydenta o stanie negocjacji i planowanej treści Traktatu. Odpowiadaliśmy również na wszystkie prośby KPRP o informacje dotyczące tego dokumentu" - stwierdził.

Wewiór przekazał, że przed styczniową wizytą prezydenta w Londynie MSZ przekazało Kancelarii Prezydenta "specjalną, pogłębioną informację na temat Traktatu oraz przebiegu negocjacji". Z kolei w marcu "na prośbę KPRP, odbyło się spotkanie robocze na poziomie ekspertów, podczas którego przedstawiciele KPRP zostali szczegółowo poinformowani o przebiegu negocjacji, treści oraz celach Traktatu".

Według niego dokument został przekazany we wtorek Kancelarii w momencie, gdy tylko rząd podjął decyzję w jego sprawie. "Biorąc pod uwagę wcześniejsze spotkania i przekazywane wyjaśnienia, jego treść nie powinna być zaskoczeniem" - zakończył rzecznik MSZ.

Polska i Wielka Brytania podpisały traktat w zakresie obronności

Premier Polski Donald Tusk i Wielkiej Brytanii Keir Starmer podpisali w środę w Londynie traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Umowa przewiduje m.in. wzmocnienie systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej czy wzmocnienie wschodniej flanki NATO poprzez intensyfikację wykorzystania dronów.

- Zjednoczone Królestwo i Rzeczpospolita podtrzymują na najwyższym poziomie współpracę pomiędzy naszymi rządami, państwami i narodami w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Bardzo się cieszę, że bez trudu odnaleźliśmy wspólny język, nie tak typowy dla dyplomatycznych sojuszy - mówił Tusk po podpisaniu dokumentu.





