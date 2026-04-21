W skrócie Izraelskie MSZ oskarżyło posła Konfederacji Konrada Berkowicza o publiczne poparcie dla nazizmu i wezwało polskie władze do zdecydowanej reakcji.

Konrad Berkowicz odpowiedział, że Polska nie będzie podporządkowywać się Izraelowi i określił premiera Binjamina Netanjahu mianem "kryminalisty" oraz "ludobójcy".

W Sejmie Konrad Berkowicz zarzucił Izraelowi stosowanie bomby fosforowej i porównał państwo Izrael do III Rzeszy, pokazując flagę Izraela ze swastyką.

"Polski poseł Konrad Berkowicz ma wątpliwą przeszłość, obejmującą publiczne poparcie dla nazizmu" - napisał resort spraw zagranicznych Izraela, publikując archiwalne zdjęcie, na którym parlamentarzysta Konfederacji wykonuje salut rzymski. Ten sam komunikat opublikowała ambasada Izraela w Polsce.

We wpisie powołano się na doświadczenia historyczne. Wskazano, że "Polska wie aż nazbyt dobrze, do czego prowadzą rasizm i antysemityzm".

"Taka osoba nie ma miejsca w parlamencie demokratycznej Polski. Oczekujemy, że polskie władze zareagują zdecydowanie i szybko" - czytamy.

Konrad Berkowicz odpowiedział na żądanie władz Izraela. "Polska nie będzie waszą kolonią"

Na komunikat zareagował poseł Berkowicz, pisząc, że władze Izraela nie będą dyktować Polsce, co ma robić.

"Polska nie jest i nie będzie waszą kolonią. Zajmijcie się prawdziwymi nazistami w swoim rządzie i swoim premierem" - napisał przedstawiciel Konfederacji.

Konrad Berkowicz określił Binjamina Netanjahu mianem "kryminalisty" i "ludobójcy". "Historia was osądzi, a Bóg was ukaże" - zakończył.

W osobnym wpisie polityk wyraził nadzieję, że "bezczelne kłamstwo o moim rzekomym 'publicznym poparciu nazizmu' spotka się z odpowiednią reakcją polskich władz i wymiaru sprawiedliwości".

Konrad Berkowicz z szokującym wystąpieniem w Sejmie

Spór dotyczy słów, jakie padły przed kilkoma dniami na sejmowej mównicy. - Ataki Izraela na Bliskim Wschodzie odczuwają już Polacy w cenach paliwa, ale jak odczuwają to dzieci, których zginęło już kilkadziesiąt razy więcej niż podczas całej wojny w Ukrainie? - mówił poseł Konfederacji.

W dalszej części wypowiedzi parlamentarzysta stwierdził, że Izrael "stosuje zakazaną bombę fosforową", której efekty na polu walki są druzgocące.

- Dym z tej bomby dostaje się do płuc i pali je od środka - opisywał Berkowicz, argumentując, że ofiarami stają się cywile, w tym kobiety i dzieci.

- Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa III Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak - powiedział polityk, po czym wyciągnął papierową flagę Izraela, na której widniała swastyka.

Na wystąpienie zareagował marszałek Włodzimierz Czarzasty. Po kilku dniach poseł został ukarany najwyższą karą przez Prezydium Sejmu. Przez trzy miesiące będzie pobierał połowę swojej pensji.

