"W regionie Bliskiego Wschodu nie ustają napięcia, a także konflikty zbrojne oraz incydenty terrorystyczne. Zjawiska te jak dotąd nie dotyczą obszaru Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, tylko państw ościennych, w tym rejonów przygranicznych poza samą Jordanią" - napisał MSZ w nowym komunikacie.

Jak dodał resort, "ogólna sytuacja bezpieczeństwa w kraju pozostaje stabilna", choć może dochodzić do demonstracji i protestów.

Ministerstwo zaznacza, że "w związku z dynamicznym rozwojem sytuacji wokół Jordanii, nadal możliwe są zakłócenia w podróży, w tym odwołania lotów oraz czasowe zamknięcia przestrzeni powietrznej". W każdej chwili zamknięte mogą zostać również lądowe przejścia graniczne, zwłaszcza z Izraelem - dodano.

MSZ apeluje. "Zachowaj szczególną ostrożność"

"Podczas pobytu w Jordańskim Królestwie Haszymidzkim zachowaj szczególną ostrożność. W sytuacji kryzysowej bezwzględnie stosuj się do zaleceń władz miejscowych oraz śledź komunikaty urzędu" - zaapelowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Podano również jordański numer alarmowy: 911 oraz całodobowy numer do konsula dyżurnego ambasady RP w Ammanie: +962 799440633.

Jordania jest popularną destynacją turystyczną. Do kraju można się dostać z Polski bezpośrednio tanimi liniami lotniczymi. Do głównych atrakcji kraju należą starożytne miasto Petra oraz pustynna dolina Wadi Rum.

