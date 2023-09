"Dziś, 28 września br. przeprowadziłem rozmowę telefoniczną z minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser . Rozmowa dotyczyła sytuacji na granicy polsko-niemieckiej oraz zwiększenia presji migracyjnej na szlaku bałkańskim" - poinformował w komunikacie wysłanym do mediów minister Mariusz Kamiński .

Kontrole na granicy z Niemcami. Mariusz Kamiński komentuje

"Strona niemiecka podjęła decyzję jedynie o zwiększeniu intensywności aktywności służb po swojej stronie granicy z Polską. Nie stanowi to przywrócenia kontroli w myśl obowiązujących zasad Schengen " - podkreślił Mariusz Kamiński.

Jak dodał polityk, polski rząd zaobserwował w ostatnim czasie wzrastającą presję migracyjną na szlaku bałkańskim m.in. przez Węgry, Słowację, Polskę do Niemiec. Tym samym zapadła decyzja o wprowadzeniu zintensyfikowanych działań służb, m.in. Straży Granicznej, Policji oraz Inspektoratu Transportu Drogowego, na granicach ze Słowacją i Czechami.

"Oznacza to doraźne sprawdzanie busów i innych pojazdów mogących przewozić nielegalnych migrantów z tego kierunku" - czytamy w komunikacie. "W efekcie tych działań tylko od wczoraj ujęto ok. 150 nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu (m.in. z Syrii) i Afryki, próbujących przedostać się do Niemiec" - dodano.