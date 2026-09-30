W skrócie 86 tys. punktów schronienia w Polsce zostanie oznaczonych do końca roku dwoma rodzajami tabliczek.

Punkty schronienia będą posiadały symbole: międzynarodowy znak obrony cywilnej na drzwiach i ścianie oraz zieloną tabliczkę z napisem „PUNKT SCHRONIENIA”.

W Polsce działa 86 591 punktów schronienia i około 2 tysiące schronów.

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MSWiA poinformowało o planach oznakowania punktów schronienia w Polsce. Celem ma być ułatwienie ich odnalezienia w razie konieczności. "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje zmianę rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów" - czytamy w komunikacie.

Właściciel nieruchomości, która stanowić będzie punkt schronienia, zobowiązane będzie do umieszczenia na niej wymaganych symboli.

Punkty schronienia zostaną oznaczone. Proces potrwa do końca roku

Resort wskazuje, że budynki zostaną oznaczone do końca tego roku. "Dzięki temu obywatele będą mogli łatwo i szybko zidentyfikować miejsca zapewniające podstawową ochronę w sytuacjach zagrożenia, takich jak atak z powietrza, zamach terrorystyczny lub nagłe zjawiska pogodowe" - czytamy.

Punkty schronienia będą oznaczone dwoma symbolami w trzech miejscach. Pierwszym z nich jest międzynarodowy znak obrony cywilnej - pomarańczowy kwadrat i niebieski trójkąt.

Oznaczenie punktu schronienia MSWiA materiał zewnętrzny

Naklejka o wymiarach 8x8 cm przedstawiająca symbol będzie musiała znajdować się na drzwiach do budynku. Oprócz tego znajdzie się on też na tabliczce o wymiarach 20x20 cm umieszczonej na jednej ze ścian zewnętrznych.

Drugie oznaczenie to zielona tabliczka o wymiarach 10x20 cm z białym napisem "PUNKT SCHRONIENIA". Znajdzie się ona na jednej z zewnętrznych ścian obiektu.

Oznaczenie punktu schronienia MSWiA materiał zewnętrzny

Punkty schronienia i schrony. Gdzie się ukryć w razie zagrożenia?

MSWiA przypomina, że wszystkie 86 591 punktów schronienia znajdujących się w Polsce można znaleźć na stronie Gdziesieukryc.pl. Po wpisaniu w wyszukiwarkę swojego adresu można odnaleźć lokalizację obiektu, który znajduje się najbliżej nas.

Warto pamiętać, że oprócz punktów schronienia, które są miejscami doraźnego ukrycia, w Polsce jest ok. 2 tys. schronów. Może się w nich ukryć blisko 300 tys. osób. Są to konstrukcje zamknięte i hermetyczne, odporne na falę uderzeniową, odłamki, pożary i skażenia.

W schronach można ukrywać się od kilku dni do nawet kilku tygodni.



