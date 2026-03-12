MSWiA wydaje komunikaty. Błyskawiczna reakcja na decyzję Nawrockiego

Patryk Idziak

Patryk Idziak

"Przepada ponad siedem miliardów złotych dla służb MSWiA z programu SAFE" - podano. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało serię komunikatów po decyzji Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o SAFE. Przedstawiciele rządu opatrzyli materiały hasztagiem "zdrada narodowa". W podobnym tonie oburzenie wyraził minister Marcin Kierwiński.

Seria komunikatów MSWiA po decyzji Karola Nawrockiego. Marcin Kierwiński skomentował orędzie
Seria komunikatów MSWiA po decyzji Karola Nawrockiego. Marcin Kierwiński skomentował orędzieLukasz Gdak/East News; MSWiA; Piotr NowakPAP

W skrócie

  • MSWiA poinformowało, że po zawetowaniu ustawy o SAFE przepadło ponad siedem miliardów złotych dla służb MSWiA, co blokuje strategiczne inwestycje w nowoczesny sprzęt.
  • Minister Marcin Kierwiński oraz wiceminister Czesław Mroczek wyrazili oburzenie decyzją prezydenta Nawrockiego.
  • Prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że nie podpisze ustawy o SAFE, argumentując to zagrożeniem dla suwerenności oraz możliwością kontroli finansowania przez Brukselę.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Zawetowanie przez prezydenta ustawy o SAFE to podwójny cios dla Polski - przepada ponad siedem miliardów złotych dla policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa, które miały być zainwestowane głównie w polskim przemyśle obronnym" - podało w komunikacie MSWiA na platformie X.

Resort zwrócił uwagę, że "brak porozumienia w sprawie ustawy wdrażającej unijny program SAFE blokuje strategiczne inwestycje w nowoczesny sprzęt dla służb MSWiA".

Pierwszy z komunikatów opatrzono hasztagiem "zdrada narodowa". Towarzyszy on także publikacjom kancelarii premiera oraz części polityków koalicji rządzącej.

Zapowiedź weta do ustawy o SAFE. Natychmiastowa reakcja MSWiA

Na stronie ministerstwa wymieniono, co miało finansować wspomniane siedem miliardów złotych.

  • Policja (3,3 mld zł - 10 projektów): Budowa ogólnokrajowego systemu antydronowego, wdrożenie nowoczesnych systemów AI automatyzujących pracę oraz wymiana sprzętu transportowego i ochronnego.
  • Straż Graniczna (3,2 mld zł - 11 projektów): Inwestycje w systemy nadzoru i neutralizacji zagrożeń (w tym dronów) na granicach, nową flotę patrolową oraz nowoczesne wyposażenie osobiste funkcjonariuszy.
  • Służba Ochrony Państwa (640 mln zł - 21 projektów): Wzmocnienie systemów detekcji zagrożeń, blokowania niebezpiecznych transmisji oraz doposażenie pirotechniczne.

Zobacz również:

Pałac prezydencki reaguje na zapowiedź rządu. Na posiedzeniu Rady ministrów będzie przedstawiciel Nawrockiego
Polska

Pałac Prezydencki reaguje na plan rządu. Szefernaker ujawnia

Paulina Eliza Godlewska
Paulina Eliza Godlewska

    Minister Marcin Kierwiński: Prezydent zdradził polskie wojsko

    "Prezydent Nawrocki zdradził polskie wojsko, polskich policjantów, strażników granicznych i polski interes narodowy. Hańba!" - napisał na platformie X szef MSWiA, minister Marcin Kierwiński.

    "Panie Nawrocki, ślubował Pan strzec niepodległości i bezpieczeństwa Państwa! Dziś rozbraja Pan wojsko i policję. Rozbraja Pan Polskę. Niszczy Pan bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. To działanie wbrew Polskiej racji stanu" - krytykował Kierwiński w innym wpisie.

    Wpis zamieścił także wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. "To weto to akt wrogości wobec polskiego przemysłu obronnego, wobec Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i SOP. Polski rząd pokona te przeszkody i przeprowadzi wielkie zadanie wzmocnienia przemysłu obronnego, wojska i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa" - zapowiedział.

    Zobacz również:

    Komentarze po orędziu prezydenta Karola Nawrockiego ws. SAFE
    Polska

    Burza po decyzji Nawrockiego. "Szkodnik i zdrajca" vs. "słuszna decyzja"

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak

      "Skarżysko-Kamienna - tu służby MSWiA chciały zakupić setki tysięcy sztuk amunicji" - podał resort w kolejnym komunikacie. Takie same wydano w odniesieniu do m.in. miejscowości: Nowa Dęba, Tarnów, Ostrów Wielkopolski i Kielce.

      Ministerstwo podało również plansze udostępniane przez kancelarię premiera Donalda Tuska.

      Orędzie Karola Nawrockiego. Nie będzie podpisu pod ustawą o SAFE

      Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy o SAFE. Decyzję argumentował m.in. tym, że "nie można przekazać kompetencji, które stanowią istotę suwerenności państwa, a jedną z nich jest właśnie kontrola nad siłami zbrojnymi".

      - Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - oświadczył.

      - Problem z europożyczką SAFE nie dotyczy tylko pieniędzy, dotyczy także zasad. O tych pieniądzach, naszym bezpieczeństwie nie będą decydowały wyłącznie polskie władze. SAFE to mechanizm w którym Bruksela, poprzez tzw. zasadę warunkowości, może arbitralnie wstrzymać finansowanie, a nasze państwo i tak nadal będzie musiało spłacać ten dług - wyjaśnił prezydent.

      Zobacz również:

      Premier Donald Tusk
      Polska

      Donald Tusk reaguje na decyzję prezydenta. "Rano odpowiedź rządu"

      Paulina Eliza Godlewska
      Paulina Eliza Godlewska
      Akt oskarżenia przeciwko Dworczykowi ws. afery mailowej. Tomczyk: Ma jakieś wątpliwości co do procedur?Polsat NewsPolsat News

      Najnowsze