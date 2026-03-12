W skrócie MSWiA poinformowało, że po zawetowaniu ustawy o SAFE przepadło ponad siedem miliardów złotych dla służb MSWiA, co blokuje strategiczne inwestycje w nowoczesny sprzęt.

Minister Marcin Kierwiński oraz wiceminister Czesław Mroczek wyrazili oburzenie decyzją prezydenta Nawrockiego.

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że nie podpisze ustawy o SAFE, argumentując to zagrożeniem dla suwerenności oraz możliwością kontroli finansowania przez Brukselę.

"Zawetowanie przez prezydenta ustawy o SAFE to podwójny cios dla Polski - przepada ponad siedem miliardów złotych dla policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa, które miały być zainwestowane głównie w polskim przemyśle obronnym" - podało w komunikacie MSWiA na platformie X.

Resort zwrócił uwagę, że "brak porozumienia w sprawie ustawy wdrażającej unijny program SAFE blokuje strategiczne inwestycje w nowoczesny sprzęt dla służb MSWiA".

Pierwszy z komunikatów opatrzono hasztagiem "zdrada narodowa". Towarzyszy on także publikacjom kancelarii premiera oraz części polityków koalicji rządzącej.

Zapowiedź weta do ustawy o SAFE. Natychmiastowa reakcja MSWiA

Na stronie ministerstwa wymieniono, co miało finansować wspomniane siedem miliardów złotych.

Policja (3,3 mld zł - 10 projektów): Budowa ogólnokrajowego systemu antydronowego, wdrożenie nowoczesnych systemów AI automatyzujących pracę oraz wymiana sprzętu transportowego i ochronnego.

Straż Graniczna (3,2 mld zł - 11 projektów): Inwestycje w systemy nadzoru i neutralizacji zagrożeń (w tym dronów) na granicach, nową flotę patrolową oraz nowoczesne wyposażenie osobiste funkcjonariuszy. (3,2 mld zł - 11 projektów): Inwestycje w systemy nadzoru i neutralizacji zagrożeń (w tym dronów) na granicach, nową flotę patrolową oraz nowoczesne wyposażenie osobiste funkcjonariuszy.

Służba Ochrony Państwa (640 mln zł - 21 projektów): Wzmocnienie systemów detekcji zagrożeń, blokowania niebezpiecznych transmisji oraz doposażenie pirotechniczne.

Minister Marcin Kierwiński: Prezydent zdradził polskie wojsko

"Prezydent Nawrocki zdradził polskie wojsko, polskich policjantów, strażników granicznych i polski interes narodowy. Hańba!" - napisał na platformie X szef MSWiA, minister Marcin Kierwiński.

"Panie Nawrocki, ślubował Pan strzec niepodległości i bezpieczeństwa Państwa! Dziś rozbraja Pan wojsko i policję. Rozbraja Pan Polskę. Niszczy Pan bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. To działanie wbrew Polskiej racji stanu" - krytykował Kierwiński w innym wpisie.

Wpis zamieścił także wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. "To weto to akt wrogości wobec polskiego przemysłu obronnego, wobec Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i SOP. Polski rząd pokona te przeszkody i przeprowadzi wielkie zadanie wzmocnienia przemysłu obronnego, wojska i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa" - zapowiedział.

"Skarżysko-Kamienna - tu służby MSWiA chciały zakupić setki tysięcy sztuk amunicji" - podał resort w kolejnym komunikacie. Takie same wydano w odniesieniu do m.in. miejscowości: Nowa Dęba, Tarnów, Ostrów Wielkopolski i Kielce.

Ministerstwo podało również plansze udostępniane przez kancelarię premiera Donalda Tuska.

Orędzie Karola Nawrockiego. Nie będzie podpisu pod ustawą o SAFE

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy o SAFE. Decyzję argumentował m.in. tym, że "nie można przekazać kompetencji, które stanowią istotę suwerenności państwa, a jedną z nich jest właśnie kontrola nad siłami zbrojnymi".

- Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - oświadczył.

- Problem z europożyczką SAFE nie dotyczy tylko pieniędzy, dotyczy także zasad. O tych pieniądzach, naszym bezpieczeństwie nie będą decydowały wyłącznie polskie władze. SAFE to mechanizm w którym Bruksela, poprzez tzw. zasadę warunkowości, może arbitralnie wstrzymać finansowanie, a nasze państwo i tak nadal będzie musiało spłacać ten dług - wyjaśnił prezydent.

