Mróz wygrywa z Pendolino. Kolejne składy odwołane

Problemy z Pendolino pojawiły się już w poniedziałek, kiedy między Tarnowem a Rzeszowem stanął pociąg Express InterCity Premium (EIP) z Gdyni do Rzeszowa. We wtorek kilkunastostopniowy mróz spowodował lawinę komunikatów dotyczących odwołanych kursów, sześć z nich dotyczyło składów z Pendolino.

Kilka składów Pendolino odwołanych

"Odnotowaliśmy usterki pantografów na pięciu pojazdach Pendolino. Powstają one w wyniku współpracy pantografów z siecią trakcyjną w trudnych warunkach atmosferycznych, co w konsekwencji powoduje zadziałanie systemu awaryjnego opuszczenia pantografu. W takiej sytuacji konieczny jest zjazd do Warsztatu Utrzymania Technicznego w Warszawie w celu weryfikacji uszkodzeń i dokonania niezbędnej naprawy. Obecnie trzy jednostki Pendolino wymagają naprawy usterki, a dwa wróciły do ruchu" - napisał po południu Cezary Nowak, rzecznik prasowy PKP Intercity.