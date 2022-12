Mróz w parze z gołoledzią. W weekend zima da o sobie znać

Prawie cała Europa jest w zasięgu rozległego wyżu znad Rosji - tylko krańce zachodnie i południowo-zachodnie są pod wpływem niżów. Rosyjski wyż kształtuje pogodę także w naszym kraju. Pozostajemy w polarnej masie powietrza, nieco cieplejszej na południu kraju.

W piątek zachmurzenie nad Polską będzie całkowite lub duże. Na północy większe przejaśnienia, rozpogodzenia również na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich w Karpatach.

Z kolei na wschodzie słabe opady śniegu, miejscami możliwe też opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. W związku z tym IMGW wydał ostrzeżenia.

Mróz w weekend. Temperatura spadnie do -9 stopni

Temperatura maksymalna od -4 st. C na północnym wschodzie, około -1 st. C w centrum do 2 st. C, 3 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1015 hPa i nie będzie się zmieniać.

Aura utrzyma się w nocy z piątku na sobotę. Temperatura minimalna od -9 st. C na północnym wschodzie i -5 st. C w kotlinach karpackich, około -3 st. C w centrum, na południu i w pasie pojezierzy pomorskich, do -1 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby, wschodni.

Natomiast w sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, szczególnie na południowym wschodzie. Miejscami opady śniegu, a na wschodzie również marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Temperatura maksymalna od -3 st. C na północnym wschodzie, około 1 st. C w centrum, do 2 st. C na zachodzie i 3 st. C na południu. Wiatr będzie słaby, wschodni i południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h, miejscami możliwe zamiecie i zawieje śnieżne.

Ociepli się w niedzielę. Może spaść śnieg, niekiedy z deszczem

Z kolei w niedzielę bez większych zmian - niebo nad naszym krajem nadal będą spowijać chmury. Synoptycy nie spodziewają się opadów deszczu tylko na południowym wschodzie Polski.

Mieszkańcy pozostałych regionów kraju mogą spodziewać się opadów śniegu albo śniegu z deszczem. Temperatura będzie oscylować wokół zera, lecz słupki rtęci częściej wskażą jednak wartości dodatnie.