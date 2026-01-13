W zachodniej Polsce będzie znacznie cieplej niż na wschodzie. Różnica już rano sięgała 15 stopni: o godz. 7:00 w najzimniejszej Włodawie było -15,5 st. C, zaś w Legnicy o tej samej porze mróz był minimalny i wyniósł -0,4 stopnia. W ciągu dnia miejscami na zachodzie będzie kilka stopni powyżej zera - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zmianę aury mieszkańcy zachodniej Polski mogą odczuć od samego rana. Na linii Świnoujście-Chojna-Słubice-Jelenia Góra obserwuje się marznące opady deszczu i mżawki powodujące gołoledź - ostrzegają synoptycy IMGW.

Te opady będą się powoli przesuwać w kierunku Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, czy Legnicy i Kłodzka. Choć rano temperatura wynosiła od -3 do -1 stopnia i stopniowo się podnosi, to nawet w ciągu dnia, kiedy będzie tam kilka stopni ciepła, woda spadająca na wychłodzoną ziemię może zamarzać.

Z tego powodu na Pomorzu Zachodnim, południowo-zachodniej części Wielkopolski, północno-zachodnich powiatach Ziemi Lubuskiej oraz na północy Dolnego Śląska obowiązują pomarańczowe alerty IMGW.

Cały czas aktualne są również ostrzeżenia pierwszego stopnia, obejmujące resztę województw lubuskiego, dolnośląskiego, południowe krańce wielkopolskiego, łódzkiego, opolskie, śląskie i większość małopolskiego.

Na wschodzie z kolei nie znikają żółte ostrzeżenia przed silnym mrozem, które mają obowiązywać do środy rano.

Śnieżyce wracają. Trzeba uważać na południu kraju

Wtorek będzie pochmurny, choć w centrum możliwe będą większe przejaśnienia, a na północnym wschodzie również rozpogodzenia.

"Pełnoprawna" zima utrzyma się w centrum i na południu, gdzie popada śnieg, miejscami dość mocno. W centrum grubość pokrywy śnieżnej może się zwiększyć o około 5, a na południu i na terenach podgórskich miejscami o 10-15 centymetrów.

Z kolei na zachodzie i południowym zachodzie opady stopniowo zmienią charakter i pojawi się deszcz ze śniegiem i sam deszcz, powodujące lokalną gołoledź.

Polska podzieli się na mroźny wschód, gdzie nawet w ciągu dnia miejscami będzie -11, a w centrum około -5 stopni oraz znacznie cieplejszy zachód, gdzie termometry pokażą do trzech stopni powyżej zera.

Wiatr będzie zwykle słaby i umiarkowany, a najmocniej powieje wysoko w górach: w Sudetach porywy osiągną do 70, a w Karpatach do 65 km/h, więc możliwe będą zawieje i zamiecie śnieżne.

Pomimo nadciągającego z zachodu ocieplenia najbliższa noc będzie mroźna. Na północnym wschodzie eksperci spodziewają się nawet -18 stopni, a w centrum około -10 stopni Celsjusza. Na najcieplejszym południowym zachodzie może być koło zera.

