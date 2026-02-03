W skrócie W najbliższych dniach prognozowane jest ocieplenie, które przyniesie marznące opady powodujące gołoledź w całej Polsce.

Synoptycy IMGW planują wydanie wielu żółtych i pomarańczowych ostrzeżeń pierwszego i drugiego stopnia dla większości województw.

Największe zagrożenie marznącymi opadami wystąpi w środku tygodnia, a najbardziej narażone będą województwa północne i północno-wschodnie.

Od południa w najbliższych dniach do Polski wkroczy wyraźne ocieplenie. Już we wtorek na południowych krańcach miejscami będzie koło zera, a w kolejnych dniach strefa cieplejszego powietrza będzie się przesuwać bardziej w stronę centrum i północy - wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Mrozy nie ustąpią, ale złagodnieją. Zbliża się odwilż

Środa przyniesie wyraźnie wyższe temperatury. Cały czas najzimniej będzie na północnym wschodzie, jednak tym razem nie powinno być w tym rejonie mniej niż -9 stopni (dla porównania: we wtorek w tej części kraju mróz może sięgnąć -15 st. C). Na południowym zachodzie i południu powinny być trzy stopnie powyżej zera.

W kolejnych dniach ocieplenie będzie postępować od południa. Wiąże się to z zagrożeniem gołoledzią w wielu miejscach w najbliższym czasie WXCharts materiał zewnętrzny

Ponieważ na południu pogoda będzie bardziej niżowa, trzeba będzie uważać na marznące opady powodujące gołoledź. Ostrzeżenia z tego powodu wkrótce posypią się w wielu województwach - najpierw na południu.

Pogodowe alerty obejmą większość Polski

Deszcz ze śniegiem i sam deszcz może na południu padać na zmarznięty grunt jeszcze w nocy z wtorku na środę.

Z powodu marznących opadów żółte alerty IMGW we wtorek mogą objąć województwa opolskie, śląskie, małopolskie, centralną i południową część podkarpackiego oraz południowe krańce łódzkiego. Tam w najbliższych kilkudziesięciu godzinach może być ślisko na wielu drogach i chodnikach.

Niedługo ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z marznącymi opadami mogą się pojawić na południu kraju IMGW materiał zewnętrzny

Znacznie gorzej może być w kolejnym dniu. Wraz z wędrówką cieplejszych mas powietrza na północ marznące opady mogą objąć więcej województw, również w centrum oraz na zachodzie i wschodzie kraju.

Pogoda w środę może być niebezpieczna w większości kraju. Bez alertów może być jedynie na północy IMGW materiał zewnętrzny

Wiele wskazuje na to, że w środę marznącymi opadami i gołoledzią zagrożona może być niemal cała Polska. Wolna od ostrzeżeń może być tylko północna część kraju, czyli Podlasie, Warmia i Mazury oraz północne rejony Pomorza i Pomorza Zachodniego.

Nie tylko żółte ostrzeżenia. Groźniej na północnym wschodzie

Druga połowa tygodnia zapowiada się na jeszcze bardziej wymagającą. Czwartek będzie pochmurny, z opadami śniegu i śniegu z deszczem w wielu miejscach, a na południu samego deszczu. Marznące opady powodujące gołoledź mogą się pojawić w wielu rejonach.

Na ten dzień synoptycy prognozują wydanie ostrzeżeń przed marznącymi opadami dla całej Polski. Na północy i północnym wschodzie mogą to być alerty drugiego stopnia. Pomarańczowych ostrzeżeń można się spodziewać wtedy na Pomorzu, Kujawach, Warmii, Mazurach, Podlasiu i północnym Mazowszu.

Resztę kraju w czwartek obejmą żółte alerty związane z tym samym zagrożeniem.

W czwartek na północnym wschodzie możliwe będą pomarańczowe alerty w związku z marznącymi opadami IMGW materiał zewnętrzny

Pogoda w piątek powinna być już nieco łaskawsza niż we wcześniejszych dniach. W dalszym ciągu trzeba będzie co prawda uważać na marznące opady powodujące gołoledź, jednak tym razem głównie na północy.

IMGW planuje wydać alerty pierwszego stopnia z tego powodu dla Pomorza Zachodniego, Pomorza, północnej Wielkopolski, Kujaw, Warmii, Mazur i Podlasia.

Odwilż będzie postępować. W piątek na gołoledź trzeba będzie uważać przede wszystkim na północy kraju IMGW materiał zewnętrzny

W piątek w wielu miejscach panować będzie odwilż. Na południu będzie najcieplej - tam eksperci spodziewają się temperatur dochodzących nawet do około 8 stopni powyżej zera. Najzimniej w dalszym ciągu będzie na północnym zachodzie, jednak powinien to być mróz na poziomie maksymalnie -4 stopni.

