Mróz to tylko jedno z zagrożeń. Do całej Polski wróci groźne zjawisko

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Wkrótce zrobi się zdecydowanie cieplej, ale to nie jest jeszcze powód do cieszenia się nowymi warunkami. Wraz z odwilżą od południa nadejdą niebezpieczne opady marznące powodujące gołoledź. Synoptycy IMGW prognozują w najbliższych dniach wydanie wielu ostrzeżeń pierwszego i drugiego stopnia. W pewnym momencie pojawią się one w całej Polsce.

Pług śnieżny odśnieżający zaśnieżoną drogę, obok cztery mapy Polski z zaznaczonymi regionami objętymi ostrzeżeniami pogodowymi o różnym natężeniu.
Od wtorku mogą się pojawić ostrzeżenia przed niebezpieczną gołoledzią. Początkowo zostaną wydane na południu, a z czasem w całej PolsceMarcin Stępień/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W najbliższych dniach prognozowane jest ocieplenie, które przyniesie marznące opady powodujące gołoledź w całej Polsce.
  • Synoptycy IMGW planują wydanie wielu żółtych i pomarańczowych ostrzeżeń pierwszego i drugiego stopnia dla większości województw.
  • Największe zagrożenie marznącymi opadami wystąpi w środku tygodnia, a najbardziej narażone będą województwa północne i północno-wschodnie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Od południa w najbliższych dniach do Polski wkroczy wyraźne ocieplenie. Już we wtorek na południowych krańcach miejscami będzie koło zera, a w kolejnych dniach strefa cieplejszego powietrza będzie się przesuwać bardziej w stronę centrum i północy - wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Mrozy nie ustąpią, ale złagodnieją. Zbliża się odwilż

Środa przyniesie wyraźnie wyższe temperatury. Cały czas najzimniej będzie na północnym wschodzie, jednak tym razem nie powinno być w tym rejonie mniej niż -9 stopni (dla porównania: we wtorek w tej części kraju mróz może sięgnąć -15 st. C). Na południowym zachodzie i południu powinny być trzy stopnie powyżej zera.

Kolorowa mapa Polski ukazująca anomalię temperatury, wskazująca znacznie cieplejsze warunki na południu kraju oraz chłodniejsze na północy. Nazwy miast wskazują lokalizacje, a skala temperatur wyrażona jest za pomocą różnych odcieni niebieskiego i czer...
W kolejnych dniach ocieplenie będzie postępować od południa. Wiąże się to z zagrożeniem gołoledzią w wielu miejscach w najbliższym czasieWXChartsmateriał zewnętrzny

Ponieważ na południu pogoda będzie bardziej niżowa, trzeba będzie uważać na marznące opady powodujące gołoledź. Ostrzeżenia z tego powodu wkrótce posypią się w wielu województwach - najpierw na południu.

Zobacz również:

Siarczysty mróz w Polsce. IMGW wydał alerty
Polska

Fala chłodu pędzi ze wschodu. Syberyjskie mrozy atakują Polskę

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Pogodowe alerty obejmą większość Polski

    Deszcz ze śniegiem i sam deszcz może na południu padać na zmarznięty grunt jeszcze w nocy z wtorku na środę.

    Z powodu marznących opadów żółte alerty IMGW we wtorek mogą objąć województwa opolskie, śląskie, małopolskie, centralną i południową część podkarpackiego oraz południowe krańce łódzkiego. Tam w najbliższych kilkudziesięciu godzinach może być ślisko na wielu drogach i chodnikach.

    Mapa Polski z zaznaczonym południowym regionem objętym ostrzeżeniem meteorologicznym, wyróżnionym na żółto, obejmującym województwa śląskie, małopolskie i podkarpackie; u góry zaznaczono daty obowiązywania ostrzeżeń.
    Niedługo ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z marznącymi opadami mogą się pojawić na południu krajuIMGWmateriał zewnętrzny

    Znacznie gorzej może być w kolejnym dniu. Wraz z wędrówką cieplejszych mas powietrza na północ marznące opady mogą objąć więcej województw, również w centrum oraz na zachodzie i wschodzie kraju.

    Mapa Polski z zaznaczonymi granicami województw, na której cały obszar kraju podświetlono na żółto, co może wskazywać na alert meteorologiczny na środę czwartego dnia miesiąca. Czytelne oznaczenia głównych miast, data z określeniem dni tygodnia na dole...
    Pogoda w środę może być niebezpieczna w większości kraju. Bez alertów może być jedynie na północyIMGWmateriał zewnętrzny

    Wiele wskazuje na to, że w środę marznącymi opadami i gołoledzią zagrożona może być niemal cała Polska. Wolna od ostrzeżeń może być tylko północna część kraju, czyli Podlasie, Warmia i Mazury oraz północne rejony Pomorza i Pomorza Zachodniego.

    Zobacz również:

    Nowa prognoza pogody. IMGW pokazał, jak w środę będziemy odczuwać zimno. Na południu Polski zanosi się na odwilż
    Polska

    Przenikliwy mróz w Polsce, ale na horyzoncie widać zmianę. Nowa prognoza

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski

      Nie tylko żółte ostrzeżenia. Groźniej na północnym wschodzie

      Druga połowa tygodnia zapowiada się na jeszcze bardziej wymagającą. Czwartek będzie pochmurny, z opadami śniegu i śniegu z deszczem w wielu miejscach, a na południu samego deszczu. Marznące opady powodujące gołoledź mogą się pojawić w wielu rejonach.

      Na ten dzień synoptycy prognozują wydanie ostrzeżeń przed marznącymi opadami dla całej Polski. Na północy i północnym wschodzie mogą to być alerty drugiego stopnia. Pomarańczowych ostrzeżeń można się spodziewać wtedy na Pomorzu, Kujawach, Warmii, Mazurach, Podlasiu i północnym Mazowszu.

      Resztę kraju w czwartek obejmą żółte alerty związane z tym samym zagrożeniem.

      Kolorowa mapa Polski z zaznaczonymi województwami. Górna część kraju wyróżniona jest na pomarańczowo, pozostała część oznaczona na żółto. Na dole mapy umieszczona legenda z oznaczeniem dni tygodnia.
      W czwartek na północnym wschodzie możliwe będą pomarańczowe alerty w związku z marznącymi opadamiIMGWmateriał zewnętrzny

      Pogoda w piątek powinna być już nieco łaskawsza niż we wcześniejszych dniach. W dalszym ciągu trzeba będzie co prawda uważać na marznące opady powodujące gołoledź, jednak tym razem głównie na północy.

      IMGW planuje wydać alerty pierwszego stopnia z tego powodu dla Pomorza Zachodniego, Pomorza, północnej Wielkopolski, Kujaw, Warmii, Mazur i Podlasia.

      Mapa Polski z zaznaczonym obszarem północnym wyróżnionym kolorem żółtym, obejmującym województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie. Na dole zamieszczona legenda z datami dni tygodnia.
      Odwilż będzie postępować. W piątek na gołoledź trzeba będzie uważać przede wszystkim na północy krajuIMGWmateriał zewnętrzny

      W piątek w wielu miejscach panować będzie odwilż. Na południu będzie najcieplej - tam eksperci spodziewają się temperatur dochodzących nawet do około 8 stopni powyżej zera. Najzimniej w dalszym ciągu będzie na północnym zachodzie, jednak powinien to być mróz na poziomie maksymalnie -4 stopni.

      Zobacz również:

      Mroźnie jest w całej Polsce: od gór po Wybrzeże. W najbliższym czasie najniższe temperatury odczuwalne spodziewane się jednak na wschodzie kraju
      Polska

      Wiemy, gdzie poczujemy największy mróz. To nie będą Suwałki

      Jakub Wojciechowski
      Jakub Wojciechowski

      -----

      Morawiecki w "Gościu Wydarzeń": Arystokracja brukselska powinna do Tworek najlepiej pojechaćPolsat News

      Najnowsze