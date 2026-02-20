W skrócie Komenda Główna Policji poinformowała o jednej ofierze śmiertelnej z powodu wychłodzenia ostatniej doby, a od początku listopada było ich już 48.

Policja apeluje o zgłaszanie przypadków osób narażonych na wychłodzenie, szczególnie wśród bezdomnych, seniorów i osób samotnych; podkreślano możliwość dzwonienia na numer 112.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla województwa lubelskiego i południowej części Mazowsza, prognozując nocą temperatury do -17°C.

"Minionej doby jedna osoba zmarła z powodu wychłodzenia. Od początku listopada z wychłodzenia zmarło 48 osób!" - napisała Komenda Główna Policji na platformie X.

Policja wskazała, że "niskie temperatury są śmiertelnym zagrożeniem, szczególnie dla osób w kryzysie bezdomności, seniorów, osób samotnych czy nietrzeźwych".

Ofiary wychłodzenia. Policja apeluje o czujność

"Każdego dnia policjanci patrolują ulice, pustostany, klatki schodowe i miejsca, gdzie ktoś może potrzebować pomocy. Reagują, sprawdzają, udzielają wsparcia i przekazują osoby zagrożone do bezpiecznych miejsc" - zapewniano w komunikacie.

Policjanci zaapelowali, by w razie zauważenia osoby potrzebującej pomocy dzwonić na numer alarmowy 112."Jeden telefon może uratować czyjeś życie" - czytamy.

Prognoza pogody. Wydano ostrzeżenia przed niskimi temperaturami

W związku z silnym mrozem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla województwa lubelskiego oraz dla południowej części Mazowsza.

Instytut prognozuje na tym terenie temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17 do -12 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od -4 do -2 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h. Alert będzie obowiązywał do godz. 8 w sobotę.

12 lutego w Sejmie wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański informował, że w Polsce działają 594 placówki noclegowe, w których według stanu na 11 lutego dostępnych było 2557 wolnych miejsc.

Dodał, że w tym roku, z uwagi na wysokie mrozy, apelowano do noclegowni o przyjmowanie osób również pod wpływem alkoholu, a także cudzoziemców i Polaków wracających z zagranicy

