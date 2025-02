Poranek okazał się bardzo mroźny w praktycznie całym kraju. Wyłamała się jedynie Jelenia Góra , w której o godz. 7:00 było minimalnie na plusie (0,7 st. C). W tym samym czasie w Kielcach było -9,8 st. C. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwraca uwagę, że temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa i na stacji Zamość oceniono ją na -15 stopni. W ciągu dnia będzie jednak cieplej.

Mróz o poranku, spokój w ciągu dnia

Tak jak od kilku dni, pogoda w Polsce będzie wyżowa, co oznacza przeważnie pogodną i spokojną aurę . W ciągu dnia jednak może się pojawić więcej chmur, zwłaszcza na północy i południowym zachodzie kraju. Lokalnie może słabo popadać śnieg .

Najchłodniej w środę będzie na północnym wschodzie Polski , gdzie termometry pokażą -3 stopnie Celsjusza. W centrum będzie około 1 st. C, a najcieplej na południu: tam możliwe będzie 5 stopni.

Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany. W Bieszczadach może w porywach powiać do 55 km/h. Najmocniejsze porywy IMGW prognozuje wysoko w Tatrach (do 55 km/h) oraz w Sudetach: do 80 km/h.