Ubiegłej nocy temperatura spadła nawet do minus 21 st. C. Tę wartość zanotowano w Poroninie w Małopolsce, ale mroźnie było w całym kraju, w centrum - minus 14. Natomiast przy gruncie było jeszcze zimniej. Nawet w Warszawie zanotowano minus 23, a na Lubelszczyźnie minus 24.

- Pierwsza mroźna noc za nami, ale idą kolejne. Zostały wydane ostrzeżenia przed mrozem dla północnozachodniej, północnej, północnowschodniej części kraju. Mróz także na północy Mazowsza, woj. kujawsko-pomorskiego i Wielkopolski. Tu temperatura spadnie do minus 16 st. C. Ale na pozostałej części kraju też zimno - od minus 9 do minus 4 stopni - mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Pogoda: Kolejne mroźne noce

Rzecznik zapowiada, że noc z czwartku na piątek także będzie mroźna. W północnej części kraju temperatura spadnie do minus 14-15 stopni. W centrum od minus 8-9, natomiast najcieplej będzie na Podkarpaciu, południu Lubelszczyzny, we wschodniej Małopolsce. Przy gruncie należy się spodziewać temperatur sięgających minus 20 st. C.

Od południowego wschodu na chwilę napłynie cieplejsze powietrze. Temperatura wzrośnie do ok. minus 1 w nocy, a w dzień nawet lekko na plusie. Tam intensywne opady deszczu, wieczorem marznące.