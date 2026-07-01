W skrócie W 2025 roku nad rzeką Łyną w Olsztynie przypadkowo odkryto zakopane ludzkie szczątki, które należały do Stanisława Hornowicza, zaginionego w 2004 roku.

Tożsamość ofiary ustalono dzięki badaniom DNA i porównaniu danych z policyjnymi bazami.

Policja apeluje do osób posiadających informacje o śmierci Stanisława Hornowicza o kontakt i zapewnia możliwość anonimowego przekazania danych.

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Przypadkowe odkrycie dokonane przez dwie młode osoby doprowadziło do ujawnienia sprawy, która przez lata pozostawała niewyjaśniona. We wrześniu 2025 roku w okolicy rzeki Łyny w Olsztynie odnaleziono ludzkie szczątki zakopane w ziemi. O znalezisku natychmiast poinformowano policję i prokuraturę.

Już pierwsze oględziny miejsca odnalezienia zwłok oraz samych szczątków wskazywały, że śmierć tej osoby mogła nie nastąpić z przyczyn naturalnych. Śledczy uznali również, że ciało zostało ukryte w taki sposób, aby miejsce pochówku przez długi czas pozostało nieodkryte.

Według oceny policjantów i prokuratorów doszło do zabójstwa. Od momentu odnalezienia szczątków rozpoczęto szeroko zakrojone działania mające na celu ustalenie tożsamości ofiary oraz okoliczności jej śmierci.

Szczątki odnalezione nad Łyną. Pomogły badania DNA

Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, przeprowadzone analizy i czynności śledcze pozwoliły ustalić, do kogo należały odnalezione szczątki.

Kluczowe okazały się badania genetyczne. został porównany z danymi zgromadzonymi w policyjnych bazach. Dzięki temu śledczym udało się zidentyfikować członka rodziny zmarłego, co otworzyło drogę do ustalenia jego tożsamości.

Jak przekazała policja, znaleziony szkielet należał do Stanisława Hornowicza, mężczyzny urodzonego w 1958 roku. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że po raz ostatni był widziany żywy w 2004 roku.

Śledczy odtwarzają wydarzenia sprzed ponad dwóch dekad

Sprawą zajmują się policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Znaleziony szkielet to szczątki Stanisława Hornowicza, mężczyzny urodzonego w 1958 roku. Ostatni raz miał być widziany żywy w 2004 roku Serwis X / Policja Olsztyn materiały prasowe

Śledczy próbują obecnie odtworzyć okoliczności życia Stanisława Hornowicza oraz ustalić, co wydarzyło się przed jego zaginięciem. Analizowane są informacje dotyczące jego aktywności sprzed ponad 20 lat, a także relacji i kontaktów, które utrzymywał w tamtym okresie.

Policjanci gromadzą wszelkie dostępne dane mogące pomóc w wyjaśnieniu sprawy i ustaleniu osób mających wiedzę na temat losów mężczyzny.

Policja apeluje o pomoc. Można przekazać informacje anonimowo

W związku z prowadzonym śledztwem funkcjonariusze zwrócili się do mieszkańców i wszystkich osób, które mogą posiadać informacje dotyczące śmierci Stanisława Hornowicza.

"Osoby, które mają jakiekolwiek informacje mogące pomóc rozwikłać sprawę śmierci Stanisława Hornowicza proszone są o kontakt z policjantem Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerem 786 458 805 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Policja zapewnia dyskrecję osobom, które chciałyby pozostać anonimowe.





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