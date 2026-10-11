"Możliwy zamach" na premiera i szefa MON. Nowe ustalenia mediów

W skrócie Media ujawniły, że osoba zgłaszająca planowany zamach miała kontakt z radykalną grupą, która wyraziła zamiar dokonania zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Zgłoszenie o planowanym zamachu zostało przesłane do policji za pośrednictwem SOP-u, a w sprawę zaangażowane zostały służby podległe MSWiA, policja, SOP oraz funkcjonariusze ABW.

Przedstawiciele służb specjalnych oświadczyli, że zagrożenie ma poważny charakter i dotyczy bezpieczeństwa premiera oraz wicepremiera.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

O możliwym zamachu powiadomił w niedzielę rano rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jak dodał, informacja o tym wpłynęła na policję.

Kilka godzin później Polsat News nieoficjalnie dowiedział się, jaka była treść zgłoszenia, która w nocy z soboty na niedzielę postawiła służby na równe nogi. Zgłaszający miał rzeczywiście skontaktować się z radykalną grupą i wprost usłyszeć, iż chcą oni pozbawić życia premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Możliwy zamach na Tuska i Kosiniaka-Kamysza. Media dotarły do treści zgłoszenia

Do podobnych ustaleń dotarł również TVN24. Stacja opublikowała treść zgłoszenia, z której wynika, że "zgłaszający nawiązał za pośrednictwem mediów społecznościowych kontakt z jedną z radykalnych organizacji, poszukując ochotników do przeprowadzenia zamachu z wykorzystaniem broni palnej".

Ponadto zgłaszający - jak czytamy - "informował, że spotkał się z mężczyzną o imieniu Krzysztof, z którym rozmawiał o broni, nienawiści do rządu i planowanym zabójstwie masowym".

Rzeczniczka prasowa MSWiA, otwiera się w nowym oknie Karolina Gałecka przekazała wcześniej w niedzielę, podczas konferencji prasowej, że zgłoszenie zostało przesłane za pośrednictwem SOP-u do policji.

Na polecenie szef MSWiA Marcina Kierwińskiego, otwiera się w nowym oknie i ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka, otwiera się w nowym oknie, zwołano spotkanie, w którym udział brały służby podległe MSWiA, policja, SOP, a także funkcjonariusze ABW.

Służby dostały zgłoszenie o możliwym zamachu na premiera i szefa MON

Podczas konferencji prasowej Jacek Dobrzyński podkreślił, że sprawę traktują "śmiertelnie poważnie". - Wiem, że na wielu antenach, wielu pseudoekspertów wypowiada się dzisiaj z niedowierzaniem, dlaczego o tym poinformowaliśmy. Dlatego, że sprawa, podkreślam, jest śmiertelnie poważna - dodał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

- W tym momencie mówimy o pogróżkach skierowanych wobec najważniejszych osób w państwie. Pogróżkach dotyczących bezpieczeństwa, życia premiera i wicepremiera - kontynuował Dobrzyński, zaznaczając, że powiadomili o tym opinię publiczną, ponieważ "informacja jest na tyle poważna i wiarygodna".

Jednocześnie Dobrzyński podkreślił, że "mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb". Jak dodał, szef rządu jest objęty ochroną, a odpowiednie służby dbają o jego bezpieczeństwo.

Przypomnijmy, że we wrześniu policja zatrzymała 56-letniego mieszkańca Przemyśla, który opublikował w mediach społecznościowych film z groźbami wobec premiera. Wcześniej, tego samego miesiąca, zatrzymano 52-letniego mieszkańca Oławy, w związku z kierowaniem pod adresem Donalda Tuska gróźb karalnych.



