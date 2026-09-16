W skrócie Do policji zgłoszono podejrzenie popełnienia przestępstwa przez posła Dariusza Mateckiego, dotyczące naruszenia miru domowego na terenie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

W poniedziałek Dariusz Matecki przeskoczył przez płot Akademii w ramach protestu przeciw odwołaniu rektora-komendanta Michała Sopińskiego i został wyproszony przez funkcjonariuszy.

Na terenie uczelni doszło do sporu o zarządzanie Akademią po decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości o zmianie rektora, czemu sprzeciwili się m.in. niektórzy posłowie PiS.

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Zawiadomienie złożył w środę wykonujący obowiązki rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Sławomir Cudak. Jak przekazał rzecznik stołecznej policji, dotyczy ono możliwości popełnienia przestępstwa naruszenia miru domowego.

Cudak został przesłuchany w tej sprawie. - Materiały zostały przekazane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie - powiedział kom. Jacek Wiśniewski.

Dariusz Matecki przeskoczył przez płot Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Dariusz Matecki, sprzeciwiając się odwołaniu dotychczasowego rektora-komendanta AWS Michała Sopińskiego, sforsował płot uczelni i próbował dostać się do budynku.

Funkcjonariusze mieli następnie przekonać parlamentarzystę do opuszczenia terenu Akademii. Matecki zastosował się do ich polecenia.

Spór wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że minister Waldemar Żurek, po ponownym rozpatrzeniu sprawy 9 września, utrzymał w mocy decyzję o odwołaniu Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta AWS. Jego obowiązki przejął Sławomir Cudak.

Resort przekazał, że Cudak jest uprawniony do kierowania Akademią oraz reprezentowania jej na zewnątrz. Nie został jednak wpuszczony do siedziby uczelni. Przeciwko jego obecności protestowali m.in. posłowie PiS, a na miejscu obecna była policja.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że sytuacja wokół AWS to "próba generalna przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego". Z kolei szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki po spotkaniu z Sopińskim stwierdził, że "atak na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, to kolejna próba bezprawnego wpływania przez rząd na niezależność instytucji".

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości została powołana w 2018 roku. Jej głównym celem jest kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, innych służb oraz osób cywilnych.



