Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) informuje w nowym komunikacie, że deorbitacja chińskiej rakiety Zhuque-3 nastąpi w piątek między godz. 7 a 13.

"Według najnowszych dostępnych informacji o położeniu orbitalnym, szacujemy wejście obiektu ZQ-3 R/B w atmosferę Ziemi pomiędzy 06.04 UTC i 12.12 UTC", czyli w piątek między godz. 7.04 a 13.12 czasu polskiego - podaje POLSA.

"Środek okna niepewności (nominalny punkt wejścia w atmosferę) szacowany jest obecnie na: 09.08 UTC (10.08 czasu polskiego - red.) +/- 3.04 godz. nad Chińską Republiką Ludową i może ulec zmianie" - dodaje agencja.

Chińska rakieta nad Polską. "Może dotrzeć do Ziemi"

Jak czytamy, możliwe są przeloty nad terytorium Polski: nad Bieszczadami (8.23.41 - 8.23.48 czasu polskiego), w pasie linii brzegowej Morza Bałtyckiego - od Szczecina po Hel (9.53.56 - 9.54.41), oraz Suwalszczyzną - od Mierzei Wiślanej po granicę z Białorusią w okolicach Dąbrowy Białostockiej (12.55.32 - 12.56.26).

"Ze względu na szacowaną masę (11000kg) oraz nieznaną strukturę obiektu ZQ-3 R/B zwracamy uwagę, że może on nie ulec całkowitemu spaleniu w atmosferze Ziemi. Szczątki obiektu mogą dotrzeć do powierzchni Ziemi wzdłuż ostatniej trajektorii" - zaznacza POLSA.

Agencja zapewnia, że Centrum Operacyjne SSA POLSA monitoruje sytuację, wykorzystując w tym celu nie tylko dostępne dane o trajektorii obiektu, ale również obserwacje optyczne wykonywane przy pomocy teleskopów sieci POLON.

"Operatorzy Centrum prowadzą obserwacje za każdym razem, kiedy obiekt jest w zasięgu naszych teleskopów, m.in. zaobserwowany został przelot obiektu na wysokości ok. 200 km nad powierzchnią Ziemi z obserwatorium POLON-Afryka (RPA)" - podaje POLSA.

Agencja dodaje, że krajowe służby i instytucje "są na bieżąco informowane według obowiązujących porozumień i procedur operacyjnych. POLSA pozostaje również w stałym kontakcie i wymianie danych z partnerstwem EUSST".

O możliwości wejścia w atmosferę Ziemi fragmentu chińskiej rakiety ostrzegło w czwartek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które zacytowało komunikat Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Jak informowano sytuacja związana jest z naturalnym procesem deorbitacji rakiety.

Paszyk w ''Gościu Wydarzeń'' o spotkaniu u prezydenta: Praktyka takich spotkań sięga prezydentury Kwaśniewskiego Polsat News Polsat News