W skrócie Chińska rakieta Zhuque-3 może pojawić się nad Polską w piątek między godziną 7 a 13.

Polska Agencja Kosmiczna zapewnia, że monitoruje sytuację i informuje o możliwych przelotach nad Bieszczadami, wybrzeżem Bałtyku oraz Suwalszczyzną.

W związku z sytuację Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o śledzenie komunikatów POLSA.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) informuje w nowym komunikacie, że deorbitacja chińskiej rakiety Zhuque-3 nastąpi w piątek między godz. 7 a 13.

"Według najnowszych dostępnych informacji o położeniu orbitalnym, szacujemy wejście obiektu ZQ-3 R/B w atmosferę Ziemi pomiędzy 06.04 UTC i 12.12 UTC", czyli w piątek między godz. 7.04 a 13.12 czasu polskiego - podaje POLSA.

"Środek okna niepewności (nominalny punkt wejścia w atmosferę) szacowany jest obecnie na: 09.08 UTC (10.08 czasu polskiego - red.) +/- 3.04 godz. nad Chińską Republiką Ludową i może ulec zmianie" - dodaje agencja.

Chińska rakieta nad Polską. "Może dotrzeć do Ziemi"

Jak czytamy, możliwe są przeloty nad terytorium Polski. Zgodnie z zapowiedziami nad Bieszczadami rakieta powinna była przelecieć około godz. 8:23, a w pasie linii brzegowej Morza Bałtyckiego - od Szczecina po Hel - między 9.53 a 9.54. Z kolei nad Suwalszczyzną - od Mierzei Wiślanej po granicę z Białorusią w okolicach Dąbrowy Białostockiej - obiekt ma pojawić się między 12.55 a 12.56.

"Ze względu na szacowaną masę (11000kg) oraz nieznaną strukturę obiektu ZQ-3 R/B zwracamy uwagę, że może on nie ulec całkowitemu spaleniu w atmosferze Ziemi. Szczątki obiektu mogą dotrzeć do powierzchni Ziemi wzdłuż ostatniej trajektorii" - zaznacza POLSA.

Chińska rakieta może spaść na Ziemię. Komunikat RCB

Agencja zapewnia, że Centrum Operacyjne SSA POLSA monitoruje sytuację, wykorzystując w tym celu nie tylko dostępne dane o trajektorii obiektu, ale również obserwacje optyczne wykonywane przy pomocy teleskopów sieci POLON.

"Operatorzy Centrum prowadzą obserwacje za każdym razem, kiedy obiekt jest w zasięgu naszych teleskopów, m.in. zaobserwowany został przelot obiektu na wysokości ok. 200 km nad powierzchnią Ziemi z obserwatorium POLON-Afryka (RPA)" - podaje POLSA.

Agencja dodaje, że krajowe służby i instytucje "są na bieżąco informowane według obowiązujących porozumień i procedur operacyjnych. POLSA pozostaje również w stałym kontakcie i wymianie danych z partnerstwem EUSST".

O możliwości wejścia w atmosferę Ziemi fragmentu chińskiej rakiety ostrzega także w piątek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

"Szacowane okno czasowe: 9.09-13.21 czasu polskiego. Prognozy mogą się zmieniać wraz z nowymi danymi" - zaznacza RCB. "Jesteśmy w stałym kontakcie z POLSA. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana" - dodaje centrum i apeluje o śledzenie komunikatów POLSA.

